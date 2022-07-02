雅麗珊戴達里奧婚禮玩懷舊

雅麗珊戴達里奧（左）日前舉行一場懷舊婚禮，跟拍拖一年的監製男友Andrew Form（右）拉埋天窗。

【明報專訊】HBO劇集《白蓮會》36歲美國女星雅麗珊戴達里奧（Alexandra Daddario）日前跟《無聲絕境》53歲監製男友Andrew Form在新奧爾良結婚，昨日透過社交媒體公開婚禮現場照片，女方穿著復古設計婚紗，在極具懷舊氣息的場館行禮，她接受時尚雜誌《Vogue》訪問時稱：「我們想舉行一場有音樂、有酒飲，充滿新奧爾良傳統風味的婚禮。」

兩人去年開始拍拖，同年12月訂婚，相隔半年即拉埋天窗。雅麗珊曾跟《沙灘拯救隊》拍檔碩克艾佛朗（Zac Efron）約會，Andrew則是再婚，前妻是《狂野時速》女星佐丹娜布絲達（Jordana Brewster），二人於2020年離婚，育有一對分別8歲及5歲的兒子。

Taylor Swift傳已訂婚

提起婚訊，據英國《太陽報》引述知情人士爆料，現年32歲的美國樂壇天后Taylor Swift跟比她年輕一歲的《比利林恩的中場戰事》男星祖艾雲（Joe Alwyn），數月前已秘密訂婚，只有極少數親友知情，而且答應保守秘密。

為免婚事外泄，Taylor只會在家中佩戴訂婚戒指。記者曾向二人所屬經理人公司求證，但不獲回覆。