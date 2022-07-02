【開箱】《人蜂不兩立》 戇豆先生敗於蜜蜂抑或數碼鴻溝？

劇中蜜蜂以電腦CG製作，既頑皮又可愛，搞笑程度不遜路雲雅堅遜。

【明報專訊】英國諧星路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）主演喜劇《人蜂不兩立》（Man vs. Bee），剛於6月24日在影視串流平台Netflix上架，截稿前已登上全球劇集收視榜第4名，僅次於《雨傘學院3》、《怪奇物語4》和《紙房子：韓國篇》之下，強敵當前雖敗猶榮。現年67歲的路雲劇中並非扮演「戇豆先生」，但兩者早已融為一體，觀眾視新劇為《戇豆》外傳亦無不可。

電影「斬件」迎合粉絲

說《人蜂不兩立》是劇集其實有點取巧，此劇共分9集，除了首集篇幅較長（19分鐘），其餘每集片長不過12分鐘，加起來正好是一齣電影的長度。如今「斬件」上架，明顯為迎合《戇豆先生》粉絲的觀影習慣，篇幅短小最宜打發無聊時光。

《人蜂不兩立》故事以倒敘方式，先講述路雲雅堅遜扮演豪宅管家特雷弗賓利，一臉無奈地站在法庭被告席上，然後法官宣布他涉縱火、危險駕駛及刑事毁壞等14項罪名全部成立，即時判監3年。原告是豪宅男女主人，聞判表現興奮，反觀特雷弗的前妻和女兒則顯得憂心忡忡。究竟他所犯何事？

話說豪宅主人遠遊，於是聘請管家看門，待業多時的特雷弗急需這份臨時工作，雖然欠缺相關經驗，仍自詡使命必達。豪宅以先進電腦智能系統操作，主人把全屋電器及門鎖的開關密碼和使用方法，都寫在操作手冊裏，以為萬無一失？粗心大意的特雷弗在首集即把手冊燒毀，噩夢由此展開。

悲劇結局出人意表

此時一隻頑皮的小蜜蜂擅闖豪宅，特雷弗為驅趕牠而疲於奔命，過程中把屋主珍藏的藝術品摔壞，甚至撞毁其心愛的古董車亦在所不計，加上寵物犬「小蛋糕」推波助瀾，趁亂破壞家具、隨處便溺，都令事態發展，變得不可收拾。在「人蜂大戰」過程中，編劇加插匪徒入屋爆竊、警員登門調查等枝節，令到故事不致太單調，也為結局逆轉埋下伏線。

如先所言，特雷弗罪名成立判監3年，豪宅主人則獲保險公司賠償800萬英鎊損失。以為事件就此告一段落？全劇的最大轉折處終於出現，就在特雷弗監禁3個月後的某一天，他如常享用獄中午餐之際，意外獲悉一宗保險金詐騙案的來龍去脈，原來某人以低價購入一批藝術贗品，然後購買巨額保險，再僱用罪犯洗劫自己豪宅。特雷弗向警方舉報，結果將功補過，獲得法院特赦即時出獄，父女重逢之餘，更獲保險公司頒發獎金以示表揚，可謂大團圓結局。

部分長者恐懼科技

劇中特雷弗與小黃蜂的攻防戰，象徵人類對大自然為敵的後果，人定勝天只是一廂情願的幼稚想法，與其對抗不如共融，才是最佳生存之道。劇集另一主題是數碼鴻溝，特雷弗對智能家居系統的恐懼，源自缺乏認識，一旦燒掉操作手冊，便如自斷雙臂，一籌莫展，這亦是部分長者和貧窮國家面對的相同難題，值得我們反思。

值得一提的是，劇中飾演豪宅主人克利斯蒂安的《獵魔士》男星朱利安圖特（Julian Rhind-Tutt），造型竟有幾分似維珍集團老闆布蘭森（Richard Branson），觀乎此劇結局，此舉是「致敬」抑或「諷刺」？留待觀眾自行解讀好了。