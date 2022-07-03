《環球時報》訪問談回歸 曾志偉國籍填「中國」落淚

【明報專訊】無綫總經理（節目內容營運）曾志偉日前接受內地《環球時報》訪問，回憶1997年7月1日香港主權回歸那天，看電視直播的感受，「我們從小聽英國國歌，當真正聽到我們自己的國歌，升自己的國旗時，非常感動。回歸後，我第一次出國，填表時終於能寫下『中國』這兩個字，當時眼淚就下來了。因為以前出國填國籍，一般都填『香港』，但如果『香港』後面不加上『英國』，人家會說香港是國籍嗎？填了，英國人又會問『你真是英國人嗎？』那種感覺很不好受」。

「很多東西都是國家給的」

志偉計劃明年製作關於「回家」的節目，安排藝人回自己家鄉拍攝，認為認識自己的根在哪裏很重要，「很多東西都是國家給的，現在的香港市民應該非常感恩我們的國家。我還記得小時候『制水』，每4天就要提着桶下去排隊提水。直到國家大量輸入東江水後，才開放供應。回歸後，國家開放自由行對我們幫助也是很大的」。

勸朋友送小孩回內地念書

志偉稱現在內地較香港先進，年輕人應回內地念書，「當他們去過內地後就會知道，我的孩子現在如果還小的話，我會送他們回內地念書，我現在常常勸朋友把孩子送回去念書，因為我覺得念書除了學校好不好以外，學習氣氛也很重要」。

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