74歲婆婆學上網搶飛不成喊幾日 網民倡MIRROR騷設關愛座

【明報專訊】男團MIRROR本月底舉行12場紅館演唱會，一票難求，雖然主辦單位安排兩場粉絲專場，但仍有很多樂迷呻買不到飛，以及不滿售票安排。

港台音樂節目《騷動音樂》主持彬臣近日分享一名74歲婆婆買不到MIRROR演唱會門票的故事。他透露母親問他可有方法買MIRROR演唱會門票，說是幫公司清潔婆婆購買。他稱該名婆婆74歲，老人家要接觸科技產品不簡單，特別是在網上買飛，事前要了解所有步驟，又準備好資料，還付了440元會費加入官方歌迷會成為MIRO，可惜上網兩日都買不到票，喊了幾天。彬臣自言愛莫能助，「深信她除自己看外，背後可能想和孫仔、仔女，一家人開開心心去看。這個故事令我印象非常深刻，她如何學買飛，聽到她哭了幾天，我個心『乸乸哋』」。此事引來網民熱議，稱覺得心酸，認為演唱會應設關愛座；又有網民稱主辦方預留門票給尊貴客戶，但沒有預普通人會買到飛。

MIRROR被指唱金像獎主題曲

另一方面，第40屆香港電影金像獎頒獎典禮7月17日舉行，MIRROR被指會主唱今屆主題曲《金人》，歌曲由Gareth. T（湯令山）作曲、梁栢堅及Benny Han填詞。

娛樂組