導演林迪安讚聰明有潛質 趙慧珊拍劇上癮想做打女

【明報專訊】趙慧珊（Aka）與導演林迪安為新劇《黑金風暴》宣傳，今次是Aka首次拍劇，女團出身的她擺脫花瓶、柔弱形象，挑戰不少動作戲，讓人耳目一新。同是著名武術指導的林迪安也大讚Aka聰明兼用心學習，有潛質成為動作演員。Aka獲「認證」感開心，希望能成為打女。

Aka拍跳車戲扮鎮定

Aka劇中飾演ICAC調查員，有不少動作戲，撞車、槍戰及爆破場面樣樣齊。首次拍劇便激戰連場，Aka賣口乖說因林迪安執導，所以很放心，當中最難忘是有場跳車戲，林迪安稱如遲了0.01秒，Aka會被高速行駛的貨車撞到，所以時間要很準繩，人也要很敏捷。Aka聞言笑說：「其實當刻我個心卜卜跳，但要在導演面前扮鎮定。」

Aka不怕靚樣受損，全程親身上陣。林迪安笑說：「其實是我不允許她用替身。Aka聰明兼用心學習，非常易教，絕對有潛質做動作演員，若有第二輯，一定要安排更多打戲給她，起碼吊威也至40幾樓高」。Aka表示打上癮，很想成為打女，覺得這種辛苦很有滿足感。劇中有不少資深演員，Aka坦言起初真的驚，幸黃浩然與李璨琛等前輩很樂意教導她。不用拍攝時，會留在片場偷師，加上有導演指導，令她獲益良多。林迪安幽默說：「應該要收學費。」

林導自爆首次拍文戲

林迪安相隔20多年再次執導，稱一切是機緣巧合，「我都有上癮，以往都是做動作導演，今次除動作戲外，更首次拍文戲。我有40多年的動作指導經驗，對各方面都有一定認知，所以拍起來得心應手，很好玩、很開心」。林導表示對其作品絕對有信心，因台前幕後都用心製作，演員間沒有搶戲，是互相成就對方。

不認同SG生不逢時

Aka是前女團Super Girls（SG）隊長，目前再度興起女團，會否重組？她表示成員們各自在自己範疇努力，今年正是SG成團10周年，所以都期待重聚。對於網民讚SG是本地女團的代表，可惜生不逢時？Aka多謝網民讚賞，但不認同，因每個組合都有他們的timing，SG也曾將開心、歡樂帶給大家，也大讚現時的女團很靚、很叻。

林迪安的女兒是《聲夢傳奇》學員林沚羿（Venus），他稱女兒選擇入行就要承受磨練，這方面不會肉赤，反而肉赤女兒很早已被淘汰出局，因她能力不太差，可躋身七八位，覺得有點不值，「我一定全力支持她，可以將自己的興趣變為職業是很好的。我也忠告她一定要尊師重道，不能遲到，但她之前已犯了，雖有向我解釋原因，但遲到就是不對。無人知自己在娛樂圈的生命有多長，我希望她享受過程，做自己喜歡做的事」。

場地提供：The AIR（The ONE）

趙慧珊/服裝：Harvey Nichols

記者：陳釗