隊友染疫辭演 龜梨和也驚喜現身《Music Day》

KAT-TUN兩名隊友確診，龜梨和也獨自為《The Music Day》演出。

【明報專訊】日本NTV電視台年度音樂大騷《The Music Day 2022》昨日在千葉縣舉行，相隔3年再次招待現場觀眾，氣氛熱烈；男團浪花男子、Generation from EXILE TRIBE、女團AKB48、NiziU、日向坂46、歌手菅田將暉及Yoshiki等輪流獻唱。原本有份演出的男團KAT-TUN，成員上田龍也及中丸雄一日前感染新冠肺炎而辭演，剩下龜梨和也昨日獨自驚喜現身，與大會主持櫻井翔合唱《Crystal Moment》。龜梨表示隊友確診，但仍想演出，於是找櫻井翔合唱，又稱隊友應該在家收看直播。

男團Sexy Zone表演期間，配合噴水效果，4名成員濕身演出，獲大讚性感。男團「關8」成員大倉忠義今年5月宣布耳鳴症狀嚴重，要停工休養，昨日病癒復工。新一代男團King & Prince、Snow Man及SixTONES等，翻唱了尊尼事務所一衆師兄的歌曲，掀起高潮。

最近憑日劇《尊貴一族》人氣急升的松下洸平，首度亮相該節目，翻唱玉置浩二名曲《田園》，他坦言感到緊張，稱Hey!Say!JUMP成員山田涼介在後台一直安慰他。韓國女團LE SSERAFIM亦首度參與演出，日籍主將宮脇咲良表示能參演這麼大型的節目，感到非常高興。