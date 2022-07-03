《迷你兵團2》美國優先場收8300萬

【明報專訊】適合家庭觀衆的動畫《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）上周四（6月30日）在美國上映優先場，收1075萬美元（約8300萬港元）。由於明天是美國國慶，所以將會是長周末假期，業內人士估計《迷你兵團2》首周末約可收6500萬至7500萬美元。從優先場數字看來，《迷你兵團2》亦勝過《超音鼠大電影2》（630萬美元）及《光年正傳》（520萬美元）等同類型電影，家庭觀衆有望重返戲院，帶挈《迷》片締造佳績。

《迷你兵團2》英語版集合《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《男女單打戰》史提夫卡維（Steve Carell）、《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）、《幼稚園特警2》龍格爾（Dolph Lundgren）、《殺出個黎明》丹尼齊奧（Danny Trejo）等獻聲。故事講述犀利哥年紀細細已滿腹邪惡大計，夢想稱霸地球，可惜處處碰壁，直至遇到迷你兵團，聯手建造大本營及強勁武器。當惡名昭彰的超級六惡人聯盟，作反踢走了大佬威龍哥後，身為聯盟「忠粉」的犀利哥，把握機會自薦加盟；但犀利哥的足智多謀惹怒六惡人，迷你兵團這班「最佳損友」為了拯救他，臨急抱佛腳苦學功夫，齊心合力向六惡人挑戰。