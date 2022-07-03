防彈少年團J-Hope新歌稱冠

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）早前宣布暫時休團，成員專注個人發展，打頭陣的J-Hope將於本月15日推出個人專輯《Jack in the Box》，主打歌《More》前日公開，隨即登上全球84個國家及地區iTunes音樂榜冠軍，《More》的MV在YouTube上架10小時11分鐘，已突破1000萬次瀏覽，成績理想。

另外，音樂串流平台Spotify昨日公開今年上半年首周最高串流次數的K-POP排行榜，頭10位佔了8首歌屬於BTS，當中又以《Yet To Come》稱冠，首周累計4033萬次串流量。BTS成員柾國與美國男歌手Charlie Puth合唱的《Left and Right》，以3671萬次屈居亞軍。BTS的《Run BTS》以2610萬次位列第3。其餘第4至10位順次為柾國的《Stay Alive》、BTS成員Jimin與河成雲合唱的《With You》、PSY與BTS的Suga合唱《That That》、BTS《For Youth》和《Born Singer》、Stray Kids《Maniac》及BigBang《Still Life》。