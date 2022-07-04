執導《歲月神偷》助保育永利街 羅啟銳心臟病猝逝 張婉婷伴身旁

劉青雲（左）與湯唯（右）主演的《三城記》，是羅啟銳編劇並在港最後上映的電影。

舒淇（左）和黎明（右）主演的《玻璃之城》，在港大取景，描述一對戀人橫跨20多年的故事。

【明報專訊】香港著名編劇及導演羅啟銳昨日驚傳逝世噩耗，消息稱他前日黃昏在家中感到心臟不適，乘救護車前往醫院途中離世，終年69歲。羅啟銳逝世消息由其母校拔萃男書院舊生圈子傳出，田啟文向傳媒證實噩耗，透露張婉婷陪伴在男友羅啟銳身邊。香港電影導演會其後發出公告，稱前副會長羅啟銳前晚離世，後事安排日後公布，請暫時不要打擾羅導演家人。《明報》昨日聯絡張婉婷，她只以玫瑰花emoji圖案回覆。

娛樂組

羅啟銳昨日傳來因突發性心臟病離世的消息，香港電影工作者總會發言人田啟文證實死訊，表示羅啟銳離世時，張婉婷一直陪伴在側。香港電影導演會昨日發出公告：「沉痛告訴大家，本會前副會長羅啟銳先生於昨（前）晚離世，終年69歲。關於羅導演後事的安排，日後本會將會通知大家，懇請各方傳媒朋友，暫時不要打擾羅導演的家人，保留其至親安靜的哀思空間。本會謹代表羅導演的家人，多謝各界友好的關心及慰問。」

上月16日拍拖睇首映

《明報》記者致電張婉婷，她未有接聽電話，其後透過短訊回覆一個玫瑰花的emoji圖案。羅啟銳最後一次公開露面，是上月16日與張婉婷拍拖出席韓國電影《孩子轉運站》首映禮，當時他戴帽、穿著紅色外套、精神不俗。

羅啟銳離世，除電影圈台前幕後感惋惜外，文化體育及旅遊局長楊潤雄及常任秘書長黃智祖、香港電影發展局主席王英偉均發文悼念。楊潤雄對羅啟銳離世深感痛惜，代表局方同寅向其家人和朋友致以深切慰問。楊潤雄表示羅啟銳對本地電影業貢獻良多，創作多部膾炙人口、文藝氣質濃厚的經典電影。常任秘書長暨電影發展局副主席黃智祖同表哀悼，讚揚羅啟銳對電影充滿熱誠，多年來積極培育人才和致力推動香港電影發展。王英偉表示羅啟銳是本地電影業發展的領軍人物，作為一名優秀的香港導演，在整個職業生涯獲得很多成就，離世是香港電影業的重大損失。

田啟文讚作品有香港情懷

田啟文形容羅啟銳一直致力提升香港電影的專業程度，對香港電影界有很多建樹，「他的作品風格很有地道文化，可以通過他的作品看到他對香港的情懷，這種情懷不是單純嘩眾取寵，當中有很大藝術及歷史傳承在當中。行業也好或教學上，他這麼早離去，是我們行業很大損失」。

《秋天的童話》奪最佳編劇

羅啟銳香港大學畢業，之後到美國紐約大學留學，為本地著名導演及編劇，與女友張婉婷合作無間，有「雌雄大導」外號，投身影壇逾38年，大部分作品都是張婉婷執導，羅啟銳編劇。1980年代兩人憑《非法移民》嶄露頭角，其後一同製作多部經典電影，包括《秋天的童話》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《三城記》等。其中《七小福》、《我愛扭紋柴》與《歲月神偷》，羅啟銳包辦編劇及導演兩職，並憑《秋天的童話》及《歲月神偷》兩度贏得香港電影金像獎最佳編劇；《七小福》亦在香港電影金像獎及台灣金馬獎贏得多個獎項，包括金馬獎最佳劇情片、導演及原著劇本。

《歲月神偷》揚威柏林影展

《歲月神偷》是羅啟銳以自己童年成長經歷為藍本，由任達華、吳君如主演，並在上環永利街取景，該處拍攝前已被納入為市區重建項目，《歲》片在第60屆柏林影展新生代單元適宜兒童觀看組贏得最佳電影水晶熊獎後，引起社會各界關注香港保育問題，爭取完整保留永利街的聲音壯大，最終市建局宣布永利街剔出重建項目，並劃為保育區。《歲》片亦令羅啟銳再奪香港電影金像獎最佳編劇，並獲頒香港電影導演會年度傑出導演。