周潤發惋惜 盼張婉婷振作 鍾楚紅收完整劇本 讚君子謙遜

《歲月神偷》根據羅啓銳（右二）的童年回憶為藍本，由任達華（左一）及吳君如（左二）主演，並在上環永利街取景。

羅啟銳編劇的《秋天的童話》，在紐約取景，是港產經典愛情片，男女主角周潤發（右）和鍾楚紅（左）均難忘拍攝該片，並盛讚羅啟銳為人。

【明報專訊】導演羅啟銳因突發性心臟病離世，消息震驚娛樂圈。羅啟銳生前人緣甚佳，跟他合作過的藝人感難過。《秋天的童話》男主角周潤發感惋惜，盼張婉婷振作；女主角鍾楚紅則表示永不會忘記羅啟銳的笑臉與謙遜態度。

讚《秋天的童活》劇本出色

周潤發（發哥）讚羅啟銳是很有才華的導演和編劇，十分斯文，又願意和演員溝通，聽取意見。發哥讚《秋天的童活》劇本出色，加上由張婉婷執導，兩人簡直天衣無縫，神鵰俠侶。他回憶當年去紐約取景，製作費有限，拍得很艱辛，收工會一齊去放映室睇毛片，有不好的地方會重拍。發哥說羅啟銳好有耐性，熱愛電影，與張婉婷都斯文無脾氣，好人到不得了。他稱羅啟銳69歲就離開很可惜。兩人最後一次見面是年多前在錄音室遇上，發哥稱對方精神好好，沒有異樣。據悉《秋天的童話》將上映修復版，發哥表示不知情，但認為值得重映，是他入行以來從未遇過如此細膩的故事。發哥拜託傳媒跟張婉婷講聲，「冇咗摯愛嘅拍檔和伙伴，但要振作」。

任達華感愕然 稱羅好好脾氣

鍾楚紅多謝羅啟銳成就《秋天的童話》，「《秋》片是我收過少數完整的劇本之一，當日讀着笑了又哭，哭完又笑。有幸能參與其中，憶起當日在紐約街頭拍攝時，你永遠的笑臉。君子、謙遜的態度，我不會忘記。Alex（羅啟銳）一路走好。Mabel（張婉婷）節哀」。

吳君如與任達華合演羅啟銳編導的《歲月神偷》，吳君如表示，「好傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍《歲月神偷》時真係感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對，今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。」任達華得知羅啟銳死訊感愕然，未能接受這事實，感嘆又失去一名好友，「好難過、好不捨得、好悲傷，拍《歲月神偷》時的一點一滴湧上心頭 ，歲月偷走過去，但冇偷走我和羅啟銳的回憶。他好好脾氣，是全世界最好的導演。疫情前經常聯絡、傾偈，約朋友吃飯，是我的良師益友，教識我很多東西」。

毛舜筠：「雌雄大導」從未吵架

曾演出《宋家皇朝》的楊紫瓊，對羅啟銳離世感震驚及悲傷，稱會懷念他。成龍在社交網發文悼念，讚羅啟銳是非常有才華的創作者，編劇和導演能力都一流，曾多次合作，驚聞羅導演離開，心中無法平靜，望張婉婷節哀。毛舜筠演出過羅啟銳執導的《我愛扭紋柴》，印象中這對「雌雄大導」在片場凡事有商有量從未吵架，她擔心張婉婷情緒，不敢聯絡，希望對方節哀。《我》片女主角鄭裕玲對羅啟銳離世感可惜和傷感，當年和對方合作非常開心，可惜只有一次合作機會，慨嘆69歲在今天來說仍年輕。

另外，王晶、舒淇、黃秋生等亦在網上留言悼念。

娛樂組