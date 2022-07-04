無法理解「香港加油」成禁語 張學友強調愛國愛港 任大眾監督

【明報專訊】香港回歸25周年，不少香港藝人獲邀接受內地傳媒訪問談感受，包括「歌神」張學友。他早前接受內地央視訪問，以廣東話談到香港過去25年經歷高低起跌，跟這個城市一同成長的他，希望香港變得比以前更好，並說「香港加油」。張學友的短片播出後惹內地網民爭議，片段其後被官方刪除，有網民估計與他未提及「回歸」、「祖國」字眼，以及說「香港加油」有關。張學友昨日回應強調是愛國家及香港的中國人，稱「香港加油」因被一些犯錯誤的人用過成「禁語」，他無法理解；他是否愛國愛港，自有公論，還自封「蟻民」，讓大家監督言行。

娛樂組

張學友早前接受內地央視訪問談香港回歸25周年感受，他以廣東話說︰「香港過去25年經歷過好多高高低低、起起跌跌，但係因為我係同呢個城市一齊成長，我喺度出生，喺呢度長大。我仍然相信呢個城市，希望呢個城市變成一個比以前更加好嘅城市，香港加油。」有不少內地網民看片段後，指學友未提「回歸」、「祖國」字眼，引起爭議。央視後來刪除有關片段，有網民估計與學友在片中提及「香港加油」有關。

基本原則 不涉政治

學友昨日回應事件，「本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。身為藝人不涉政治是我的基本原則。我在香港出生、香港長大，也希望在香港老死。正因為我跟香港的緣分如此深，見證了香港最黃金、最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裏，香港經歷了黑暴，緊接着疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是需要努力加油的時候」。

提到「香港加油」這句話，學友表示︰「我聽過『北京加油』、『武漢加油』、『上海加油』，但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』、『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』、『禁色』，我個人無法理解」。

自嘲蟻民 盼中國人以理服人

學友強調自己是香港受國家高速發展而獲益的其中一員，並說︰「如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）言行的監督，本人會本着身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。」