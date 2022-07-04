久休復出「巫婆鼻」成焦點 蕭亞軒回歸幕前曬素顏

【明報專訊】台灣《第33屆金曲獎》頒獎典禮前晚（2日）假高雄巨蛋舉行，被稱「中國搖滾之父」的崔健首度成為金曲歌王；新加坡歌手蔡健雅四度封金曲歌后。她憑專輯《DEPART》奪得年度專輯、最佳華語專輯及最佳演唱錄音專輯獎，合共4獎成大贏家，並打破女歌手獲獎數目紀錄。

曾認縫雙眼皮

久未公開露面的蕭亞軒（Elva）擔任頒獎嘉賓，超低胸打扮的她性感登場，不少網民把焦點落在她的鼻子，稱她的鼻子像「巫婆鼻」及有點假。蕭亞軒出席完頒獎禮後，深夜在社交平台貼出一條「ELVA IS BACK」短片，片中素顏的她準備化妝參與《金曲獎》，鼻子看來較自然，故不少網民認為蕭亞軒的「巫婆鼻」跟化妝有關。

蕭亞軒2019年曾於社交平台直播，素顏上陣解釋小時候曾遭舅舅撞歪鼻子，並大方承認有縫雙眼皮、打激光、玻尿酸和肉毒桿菌，討厭被人誤會「妝化很濃」等批評，又忍不住爆粗大罵「你知道一個女生被講成這樣多難受嗎」，甚至表示「酸民們可以離開了嗎？5年了！為什麼要一直來踐踏我？為什麼要傷害別人？我一直沒傷害別人」令粉絲感心痛。

小S胸襲姐夫具俊曄

此外，徐熙媛（大S）丈夫具俊曄於《金曲獎》驚喜現身，同台還有徐熙娣（小S）及陶晶瑩，他以中文自我介紹及打招呼：「大家好，我是光頭，這是我的小姨子（小S），這是我的偶像（陶晶瑩），你們是我的朋友，很高興來《金曲獎》。」小S突擊「胸襲」姐夫，具俊曄輕拍小S的手叫不要，陶晶瑩湊熱鬧玩理一份。

共有15個《金曲獎》獎座的周杰倫，是目前奪得最多《金曲獎》獎項的男歌手。他睽違6年將於本月中推出新專輯《最偉大的作品》，新歌MV於周三（6日）在官方頻道首播，周杰倫說：「恭喜《金曲獎》的朋友們，讓大家再慶祝個幾天，後面哥要出來了！」還Hashtag了「金曲獎最多的男人」和「7月6號等着」。

娛樂組