【開箱】《孤傭兵》 兩代父子情 簡化版《叛諜追擊》

【明報專訊】今年5月舉行的康城影展，瑞典導演塔利克薩勒赫（Tarik Saleh）憑《Boy From Heaven》贏得最佳編劇殊榮，原來5年前他以《The Nile Hilton Incident》在美國辛丹斯電影節贏得國際劇情片單元主評審團大獎後，即受到《殺神John Wick》監製巴素艾溫奇（Basil Iwanyk）賞識，成就了塔利克首度拍荷李活電影《孤傭兵》（The Contractor），而且陣容不弱，包括《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）、《變種特攻：兩極爭霸》賓科士打（Ben Foster）及《24》基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）等主演。

退伍軍人轉做僱傭兵

《孤傭兵》講述美軍特種部隊成員James（基斯派恩飾）長年膝傷，服用禁藥，被驗出後遭勒令退伍，並喪失退休金和所有福利。生活重擔難熬，昔日同袍Mike（賓科士打飾）介紹下，加入了Rusty（基夫修打蘭飾）經營的神秘僱傭兵組織，執行秘密任務。與Mike前赴德國柏林工作期間，原以為完成任務就可回家，怎料與隊友在過程中成為滅口目標，最後更剩下他孤軍作戰，到底能否順利回家與妻兒團聚，並揪出幕後主腦？

主角James是悲劇人物，來自軍人家庭，自幼被當兵的父親苛刻訓練；還是小孩子，爸爸已帶他到紋身店，逼他紋了國旗在手臂，軍人之路似乎是他唯一選擇。然而保衛國家的戰士到頭來沒受到保障；因公受傷，服禁藥止痛，驗出後即被辭退，還福利全失。人到中年，家有妻小怎麼辦？父親當日突然離去，James今天面對兒子Jack，不想重複自己父親舊路，只希望給予兒子更多溫情。原以為《孤傭兵》將會是鞭撻軍隊與政府說一套做一套，有個漂亮開首，接下來卻沒好好鋪陳。雖然片中不斷強調父子情的戲分，包括後來被James挾持的病毒專家兒子，在車廂短短的一幕戲，也要表達James複雜的為人父親心情。

基斯派恩演出獲讚

有評論稱此片讓人想起麥迪文（Matt Damon）主演的《叛諜追擊》系列，《叛》片主角Jason Bourne極欲從失憶裏尋回真正身分，《孤傭兵》中的James也想找出出勤被伏擊原因，兩片懸疑之處類近，而且都是身手不凡的菁英，在政府操弄下，只是整個系統的一根螺絲釘，欠缺運氣就會成為犧牲品。Jason Bourne與James就是不幸的螺絲釘；Rusty經營的僱傭兵組織，招攬現職和退役軍人，給予厚酬，背後其實是政府的白手套，幹着正規軍與外交官不能光天化日處理的黑暗事。任務之一是處死在實驗室的病毒專家，聲稱他的工作受恐怖組織蓋達資助，但對方臨終前反問James，到底知道自己為誰工作嗎？James有過一絲猶豫。他後來知道自己被Mike出賣，回到美國攤牌，對好友卻下不了手復仇。

《叛諜追擊》與《孤傭兵》的主角處境也許相近，但後者的劇本簡化得多，動作場面也不算緊湊；最大型一場動作戲在河上大橋激戰，鏡頭與剪接相當簡約，翻查資料才知道在羅馬尼亞取景充當德國柏林。結尾槍戰戲也很克制，這大概是歐洲與美國導演的區別。不少影評讚基斯派恩的演出，確實全片他由頭帶到尾，不管埋身肉搏或文戲，都有充分發揮，大概是他從影以來最好的表演機會，也證明了除漂亮臉蛋，他也能演戲，就算電影效果不太理想，已交出自己的亮麗成績。

上映日期：6月30日