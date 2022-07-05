亞視片段回顧 倪匡盡顯老頑童本色 成龍撰文悼念 內地網民叫閉嘴

【明報專訊】著名作家倪匡前日（7月3日）逝世，享年87歲。倪匡歷年寫下逾300本小說及逾450個電影劇本，經典作品不計其數，其中《衛斯理》、《原振俠》系列拍成電影、電視與廣播劇，廣為流傳，陪伴着多個年代的讀者，影響深遠。倪匡離世消息，在社交平台洗版悼念、重溫他的金句。無綫重播小說改編的電視劇《原振俠》，亞視也上載1989年《不設防金裝夜宴》，片段中倪匡亂噴香檳及跳落泳池盡顯老頑童本色。不過，內地網民有不同評價，成龍、陳法蓉留言悼念，被網民指倪匡反共不該悼念，內地女星姚晨寫「那位先生」也刪掉了。

娛樂組

成龍前晚在微博寫道：「今天（3日）是怎麼了…剛剛知道倪匡前輩也離開了，我們心中的香港才子，代表着一個時代的風華，懷念你。」網民有不同反應，有一同悼念說：「衛斯理走了。」有留言指倪匡當年偷渡香港的背景及反共的言論，也有給成龍留言：「不該說的請把嘴閉上。」 陳法蓉轉載倪匡離世的消息也惹網民不滿，留言稱倪匡在港攻擊大陸的言論。內地女星姚晨前晚獲知倪匡逝世消息，上載他的照片，寫道：「我的衛斯理，『那位先生』也走了。」雖然她沒有寫倪匡的名字，但這帖文最後也消失，不過有網民已截圖。有網民留言相信姚晨不知倪匡的背景，見「香港四大才子」之一才發文悼念。

陶傑：打嗎啡止痛 離開不辛苦

倪匡早年曾開微博跟粉絲互動，他最後一篇帖文是2012年5月28日，他說：「哈哈哈哈，不知何故兮博文被刪——由他去吧。各位不妨猜着玩，我還會再寫嗎？」昨日有粉絲留言「千古」、「才子走好」但也有負面留言。陶傑再談故友倪匡，稱倪匡早有心理準備，不怕死。他們幾日前曾視像通話，倪匡當時很攰沒有說話，但聽到陶傑的說話。倪匡患皮膚癌受折磨，去世前半個月打嗎啡止痛，離開時並不辛苦。

讚周慧敏天下第一媳婦

倪匡兒子倪震2009年娶周慧敏（Vivian），倪匡對Vivian讚不絕口，稱是天下第一的媳婦。2006年，周慧敏開紅館演唱會，他與兒子捧場，當日是倪匡生日，仍未結婚的Vivian在台上稱呼倪匡為「老竇」並送花賀壽。她接受訪問時曾談及老爺，形容他是很特別的老人家，不按常規，很有赤子之心。又說老爺對任何事情，都能找到讚美的角度，所以他永遠好玩與開心。

領終身成就獎爆金句

倪匡2012年獲香港電影金像獎頒「終身成就獎」，大會介紹倪匡在影壇的貢獻，稱他是寫稿速度最快的人，日寫2萬字，劇本《精武門》中，「中國人唔係病夫」成經典金句。對大會對他的介紹與稱讚，倪匡笑說有多少「發水」，叫大家注意，引得哄堂大笑。他的致謝辭就簡單10個字：「多謝大會！多謝大家！多謝！」

被制止射香檳 自己跳落水

倪匡當年跟黃霑、蔡瀾主持《今夜不設防》是電視經典，亞視社交平台昨分享當年特備節目《不設防金裝夜宴》片段，台下星光熠熠，有成龍、何鴻燊、王祖賢、林青霞、鄭少秋、羅美薇及斯琴高娃等，節目尾聲三名嘴上台開香檳，倪匡有醉意盡顯老頑童本色，想將香檳噴向台下貴賓，當時霑叔緊張說：「倪老匡差唔多喇！唔好！唔好呀！」蔡瀾則在旁撳住倪匡的手，不讓他亂射香檳，場面搞笑。最後黃霑被成龍推落泳池，穿著長衫的倪匡自己跳落水玩，後來更在池畔追成龍又拉監製齊齊落水。