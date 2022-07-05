宋熙年開心價任開電視主持 林希靈盼做「一線女神」

【明報專訊】無綫《東張西望》前主持宋熙年、林希靈及黃愷怡齊過檔香港開電視，並在全新資訊節目《一線搜查》合作，昨日她們聯同其他主持出席節目開鏡拜神。

宋：做了媽媽什麼都不怕

宋熙年表示自離開《東張》至今，已超過兩年沒主持這類資訊節目，所以都有壓力，希望給大家新感覺。她稱除坐主播枱外，遇到適合的話題也有機會出外景採訪。問到會否怕蛇蟲鼠蟻？她笑說：「做了媽媽什麼都不怕，因要為孩子樹立榜樣，什麼事都要勇敢面對。」是否被酬勞打動？她笑說：「我都做了一段長時間，多少少都是正常的，開心價。」被指與《東張》打對台？宋熙年說：「我都有想過這問題，但其實是開心事，有良性競爭才會百花齊放，令節目質素更好。而且節目在8時播，不算對撼，亦希望觀眾不要比較，兩邊都看。」

林希靈稱新節目的形式跟以往不同，以前在《東張》出外採訪，今次主要留廠，對她是新挑戰。是否由「東張女神」變「一線女神」？她笑說：「希望可以，多謝大家支持。」她認為有比較不一定是壞事，代表多人看，希望兩邊同事都好。問到現時待嫁的心情？林希靈笑稱與未婚夫陳安立都是抱佛系心態，「我們12月結婚，現在只訂了場地和準備好婚戒，連喜帖都未寫」。

記者：陳釗