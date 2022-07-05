【開箱】《前科者》 有村架純演熱血義工 感化悲劇殺人犯

【明報專訊】日本流行把劇集搬上大銀幕，由早年叫好叫座的《律政英雄》、《跳躍大搜查線》到近年收視一般的《信用欺詐師》、《極道主夫》，都先後開拍電影版，不過比較少像同名漫畫改編的《前科者》，去年5月一開始已表示會同時拍劇集及電影，而且同樣由《他和她的戀愛花期》「日本奧斯卡」影后有村架純擔正，電影版剛於上月30日在港開畫。

漫畫改編 日劇先播

談電影版前，或先說去年11月在日本收費頻道劇集WOWOW播出的《前科者》，全劇6集，每集約30分鐘，加起來才3小時，可視之為電影版熱身。原著漫畫《前科者》由香川正人編劇、月島冬二繪畫，2017年底在《Big Comic Original》連載，走寫實路線。同名劇集講述阿川佳代（有村架純飾）在便利店打工，並擔任義務保護司的故事；所謂保護司，主要協助釋囚重回社會，屬義工性質。阿川佳代劇中面對3名更生者，分別是有恐嚇及傷人前科的齋藤綠（石橋靜河飾），後者最初態度粗暴，及後佳代才發現她與母親關係疏離，於是從中協調。另一更生對象是殺人犯石川二朗（大東駿介飾），她曾感不安，但為免對方重蹈覆轍，所以盡力協助他回歸正常生活，並解開心結。第3個個案田村多實子（古川琴音飾），被男友欺騙，成為性工作者又染上毒癮，佳代幫助她擺脫男友，只是問題比想像中嚴重。電影《前科者》是獨立故事，沒看過劇集也能接上劇情，片中並交代佳代過去，為何會成為保護司？講述佳代最新個案是工藤誠（森田剛飾），曾受欺凌而把同事殺害，假釋期間在修車廠工作，老闆對他的工作態度非常滿意，並打算正式聘用。此時神秘殺人案相繼發生，工藤誠成了嫌犯，佳代也因此重遇高中同學瀧本真司（磯村勇斗飾），後者成為刑警，並跟前輩鈴木充（槙田雄司飾）一起調查連環兇案。到底工藤誠是否真兇，他與佳代之間所建立的互信是否面臨崩潰？

《啊，荒野》岸善幸執導

此片由岸善幸執導，其前作《啊，荒野》為菅田將暉帶來多個影帝殊榮，又贏得藍絲帶等頒獎禮的最佳電影獎。《啊，荒野》擂台上看見拳擊激情，擂台下盡見社會頹唐，受虐成長與自小被遺棄的青年、核災創傷、自殺率高企。來到《前科者》，氣氛同樣沉鬱，岸善幸說希望準確表現犯罪者在現今社會的處境，也希望令觀衆反思，「個人」為優先的時代，幫助別人的意義所在。也許片中最大的暖意，源自有村架純扮演的阿川佳代，跟足原著漫畫的角色造型，戴上眼鏡的她，打扮樸素，也近乎素顏，卻是正直、堅毅而誠懇的女孩。劇集版石橋靜河飾演的齋藤綠亦在片中出現，還在佳代失意時，鼓勵對方。

其實阿川佳代跟刑警瀧本真司青梅竹馬，愛情早已萌芽，但真司父親為救佳代而喪命，也從此成為兩人感情的最大障礙，並促成佳代日後當保護司的原因之一，因為每次幫助、保護與鼓勵更生者，令他們重投社會，成為更好的人，或許可減退曾有人為己殞命的愧疚之情。雖然她也有過疑惑與憤怒，尤其當知道遠山史雄（Lily Franky飾）家暴殺妻後仍獲得假釋機會，佳代問過遠山的辯護律師宮口（木村多江飾），為何仍會幫他，後者稱對方受到藥物之助，情緒得以控制，再不如從前的殘暴，宮口認為他值得更生的機會。佳代對宮口的質疑，一如瀧本真司也不認同佳代，為什麽會幫助殺人嫌犯工藤誠。然而當找到幾宗兇案的共通點，佳代和真司對工藤誠都多了同情，明白過去的創痛若從沒癒合，只會帶來更多悲劇。

上映日期：6月30日