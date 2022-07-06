呂爵安開心演技獲「前夫」認同 魏浚笙曾確診 康復做運動喘氣

【明報專訊】MIRROR三子呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及王智德（Alton）昨日聯同魏浚笙（Jeffrey）、袁澧林為新劇《I SWIM》宣傳。Edan上次拍劇已是一年前的《大叔的愛》，問今次可有收視壓力？他說：「角色很不同，狀態亦不同，自己重看《大叔的愛》都覺得有很多地方可改進，相信今次會有驚喜，對收視不擔心。」他演出的電影《闔家辣》三天優先場，票房已破100萬，其演技獲「前夫」認同。Edan笑說：「好開心大家這麼支持，我還未看，但相信『前夫』較理性，所以令我有點信心。」對於粉絲內訌，不滿後援會未換admin一事，Edan說：「其實已解決，我之前講過會處理，但工作太忙，交由他們自己處理，大家都很乖，知不同粉絲有不同想法和意見，最緊要大家一條心。」

袁澧林不介意穿比堅尼拍劇

Jeffrey自爆早前確診，已完成7日居家隔離並痊癒，他說：「估不到自己都中招，相信被親人傳染，康復後做運動喘氣，舉啞鈴亦不如之前般舉得重。」他表示今次與Edan合作，比起在節目《膠戰》中更有默契。劇中他與袁澧林演一對，有蜻蜓點水式吻戲。袁澧林自嘲身材不好，只獲安排穿一件頭泳衣，但很尊重劇本，如被要求穿比堅尼也不介意。在電影《闔家辣》與Edan演情侶，今次又與Jeffrey演一對，她說：「好驚被他們的粉絲鬧，但同時又覺得好幸運。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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