黎諾懿澄清從未染疫 馬國明期待北上拍劇搵銀

【明報專訊】無綫電視與紫荊文化集團戰略合作協議簽約儀式昨日舉行，無綫電視主席許濤和總經理（節目內容營運）曾志偉，率領馬國明、胡定欣、林夏薇及黎諾懿等出席。志偉透露雙方主要合作拍劇、綜藝、紀錄片及大型節目，無綫下半年忙於籌辦港姐及台慶等，最快明年才啟動合作方案，暫以劇集和綜藝行先。他稱紫荊文化集團最看重是人才培訓，希望共同發掘廣東話和普通話都能講得好的藝人，今年無綫藝訓班開始招收內地新人，暫以網課形式上堂，不排除會在內地找地方開課。談到姚焯菲父親入稟高院捍衛愛女形象，志偉稱由於已進入司法程序，不會回應。

黎諾懿疑有語言障礙

黎諾懿笑稱自覺在內地有很大發展空間，應該沒有演員的普通話像他說得那麼爛還不斷講，「兒子現在的普通話都比我好，其實我有改進，只是進步得較慢，懷疑自己有點語言障礙」。他之前傳染疫，澄清由始至終也沒確診，不過劇組確有人中招，但現在所有人都沒事。

林夏薇體重從未過100磅

馬國明和林夏薇異口同聲表示，期待未來有不同的新組合和新嘗試。馬國明稱不抗拒拍內地劇，最緊要有多點掙錢機會。最近休假的他笑稱做回正職足球員很開心，問為何不抽時間跟湯洛雯結婚？他說：「不是有時間就結婚，她稍後要去澳洲工作。（會否同行？）不會，我有工作。」

林夏薇最近忙拍新劇《寵愛Pet Pet》，談到監製陳耀全確診而停廠，她說都是安全起見停廠一日消毒。談到在網上分享跳舞短片，被指消瘦不少，林夏薇解釋只是角度問題，由細到大體重也沒超過100磅，「其實我食量很大兼是飯桶，每晚收工都要食一碗飯飲一碗湯，不過食極不肥都是好事」。

此外，林盛斌（Bob）早前表示會為定欣物色筍盤，定欣稱對方比她着緊，「我叫他不要太chur，否則物極必反，不過自傳媒報道後，他真的每日都有關心我，很有我心，如果有適合的，都可以出來見面」。問到條件，定欣表示最好似Bob顧家、事業有成這類穩重型。外形似Bob也可以？她笑言：「各花入各眼，他絕對是靚仔。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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