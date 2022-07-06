【開箱】《迷離劫》 阿薩耶斯向前妻張曼玉告白

【明報專訊】《坐看雲起時》法國導演阿薩耶斯（Olivier Assayas）把26年前電影舊作《女飛賊再現江湖》重拍成8集迷你劇《迷離劫》（Irma Vep），上月6日在串流平台HBO Go首播，本月25日會迎來結局。此劇除了《丹麥女孩》金像女星艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）擔正，又有《尚氣與十環幫傳奇》陳法拉客串，加上阿薩耶斯表示曾邀《女》片主角兼前妻張曼玉演出被拒，更添熱話。

鄔君梅演不能叫Maggie的前妻

《女飛賊再現江湖》講述張曼玉以亞洲大明星身分到巴黎參與法國經典默片《吸血殭屍》重拍，半喜劇半嘲諷影壇狀况，除了觸及電影的影響力，也談到創作與商業之間的衝突。《迷離劫》劇情則圍繞美國大明星Mira（艾莉西亞菲瑾德飾）工作和感情失意，到巴黎參與重拍《吸血殭屍》，其間重遇前女助手兼舊愛Laurie，以及前度Eamonn，又面對神經質的導演Rene，並不時接到經理人來電慫恿她接某部新片，拍攝過程遇到很多意想不到的事發生。

第4集除了有陳法拉登場，扮演從香港飛到巴黎參演的女星Cynthia Keng，又有她演俏女僕的鏡頭。重頭戲卻是導演Rene午夜醒來，不知現實還是夢境，瞥見前妻Jade坐在睡牀，兩人展開對話，稱離婚12年，再沒聯絡；Rene說一直不明白為何這樣，也不想重溫痛苦的回憶。

Jade：你重拍《迷離劫》？

Rene：不完全是，這次延伸為迷你劇。

Jade：居然沒找我？

Rene：你息影了。

Jade：我不想再當演員。

Rene：或許想讓世人記得你的全盛時期。

Jade：你當真記得我？

Rene：我記得美好的時光，記得當年我們深愛彼此……

Jade：但是呢？

Rene：我不記得你是什麽樣的人。

Jade：我愛過你，但可能不了解你。

Rene：我也變了。

Jade：我經歷過幾段感情，在不同城市生活過，而這一切，讓我覺得好不真實。

Rene：有時我會上網搜尋你，但馬上會關閉視窗，我不想知道……

Jade：你的電影有時會在香港上映，我都避開了，揮之不去的夢魘。重拍《迷離劫》沒有我，是什麽感覺？

Rene：兩者不同，每片都不同。

Jade：話說回來，《迷離劫》不是普通夢魘，是我倆的夢魘。

Rene：你意思是我該先跟你商量？

Jade：對。

Rene：你從不回我的電郵。

Jade：也是。

上述對話後，Rene說想抽根煙，當再返回客廳，Jade就消失了。很明顯Rene是阿薩耶斯的自我投射，《宋家皇朝》美籍華裔女星鄔君梅扮演的Jade，則影射張曼玉（Maggie）。事實上阿薩耶斯接受《Vanity Fair》訪問時不諱言劇中兩人的對話是現實中他跟Maggie從沒發生，不知何故若有，他會很喜歡。他稱開拍《迷離劫》之初，就認為要邀請Maggie參與，可惜她已不再拍戲，「我們離婚，對我而言當然很傷心難過，但我同時也很懷念當演員時候的她」。阿薩耶斯表示Maggie在事業高峰時息影，其實還可以有發展，「這永遠是一個謎團，為何她是其中一個最偉大的女演員卻選擇退出？這一直困擾着我」。阿薩耶斯稱確實傳了電郵給Maggie，邀請她演出新劇的兩幕戲，Maggie回覆他說不想再演戲了，「當然過去的一切是屬於我們的，所以做你感覺對的事，如果你想要我的祝福，我會獻上我的祝福」。阿薩耶斯稱劇中角色本來叫Maggie，張曼玉唯一要求是改掉，所以角色變成了Jade。

演藝圈的《唐頓莊園》

阿薩耶斯稱《女飛賊再現江湖》改變了他的人生，因該片認識了Maggie，其後相戀並成婚，雖然兩人的婚姻很短暫。當決定要拍《迷離劫》，他知道不可能迴避過去，所以選擇在熒幕前面對，沒料到變得很個人。其實此劇還有很多地方可對照《女》片，譬如在創作及商業之間的衝突，26年過去，演藝圈有些事改變了，有些始終如一。其中有一幕演員在爭論正在拍攝的劇集本質到底是什麽，譬如導演Rene堅持在拍的是電影，只是比較長篇幅要「斬件」上；另一角色反駁說他們在做的是電視劇，內容也由演算法決定。最後有人結論，電影是否藝術，也沒誰關心。

女主角Mira是荷李活一線明星，拍過票房甚佳的超級英雄片，經理人Zelda不贊成她到法國接拍《迷離劫》，認為應該拍另一齣超級英雄片大製作，但Mira不感興趣。大集團老闆Gautier願意投資《迷》劇，不是支持Rene的創作理念，而是看中Mira擔正，因為她上次為其香水品牌擔任代言人，促銷成績甚佳，希望她可以再到亞洲巡迴宣傳，Mira到內地多少個城市為香水站台，跟經理人討價還價。Mira與服裝設計師Zoe眉來眼去，互相挑逗；製作助理Carla要應付麻煩多多的德國演員Gottfried，還得替對方張羅毒品，否則威脅隨時在酒店跳樓；Eamonn夜半向Mira傾訴，女友小產，他十分難過，但女友還得繼續巡迴演唱會，他也必須為電影埋尾，不然雙雙可能會毁約捱告……《迷》劇在拍戲中戲，還有上述的演藝圈衆生相，難怪美國全國公共廣播電台（NPR）影評稱此劇像「演藝界《唐頓莊園》」，都是不同崗位的權力轉移。據聞兩度與阿薩耶斯合作的《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）會客串一角，但看頭4集還未出現；另外，飾演Mira助手的22歲模特兒迪芳羅斯（Devon Ross）外形突出，十分有潛質，值得留意。