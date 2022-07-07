張敬軒贈名表鼓勵 馮允謙以「啷啷」回禮爆笑料

【明報專訊】馮允謙（Jay）一連4場《Have a JAY Time 2022演唱會》前晚於九展圓滿結束，柳應廷（Jer）、王灝兒 （JW）、許廷鏗、C AllStar成員陳健安及梁釗峰等圈中好友捧場。Jay與嘉賓張敬軒（軒仔）合唱《愛斯基摩人之吻》，軒仔笑言在自己演唱會收到Jay親手畫的門票，卻被拒入場。他回想與Jay相識逾10年，讚對方sweet又有heart，還送上驚喜禮物。

寄語把握機會 相約紅館見

軒仔說：「不知幾時開始演唱會要送禮物，身為前輩應該送什麼？見他穿得幾暴露，有想過送花膠、海參、鮑魚給他補吓身，但我都冇嘢食，決定在夾萬中拿出2008年首次踏足紅館，用歌酬送給自己人生中最珍貴的禮物。」軒仔即除下絕版名表為Jay戴上，並說：「好希望藉這隻表，讓你知道這一行很現實，長江後浪推前浪，我們唯一可以做，是把握好當下時間，珍惜時間把握機會，我在紅館見你。」Jay表示也準備了禮物送給軒仔，軒仔叫他封「老毛」（利市）便可，Jay聽不明，被軒仔嘲笑是「廣東話黑洞」，見Jay拿出「啷啷」回禮，軒仔不禁反問：「𠵱家我冇啷啷咩？」引得全場爆笑。

Jay獻唱歌曲《不羈的風》時，咪一度失靈，表現淡定的他換咪後，笑稱證明沒有「咪嘴」。他在encore時唱出送給已故嫲嫲的《給缺席的人唱首歌》，終忍不住流下男兒淚，唱完向粉絲道歉，「我喊得好肉酸，sorry」。

嬲孖生弟弟旅行不捧場

Jay完騷受訪表示沒想過公司邀得軒仔任嘉賓，驚訝對方送上貴重名表，「軒仔真的好惜我，一直好似大哥哥咁照顧我，不知道如何報答他，應該會將這隻表放入夾萬，上紅館一定戴。公司已幫我入紙申請，希望很快有結果」。對於尾場落淚，Jay說：「控制不到情緒，真的很想嫲嫲來看我開騷，10年前剛回港追夢，她就受傷入了老人院，覺得對不起嫲嫲，花多年時間成績又不好，忽略陪嫲嫲時間，覺得好內疚。」他表示女友雖未能回港支持，但不敢嬲對方，反而孖生弟弟因旅行不來支持，直認「堅嬲」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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