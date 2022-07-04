紅館騷周邊產品未附價錢 買齊料逾千 BABY MIRROR曝光 粉絲讚可愛

【明報專訊】人氣男團MIRROR首個紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》本月25日開鑼，合共演出12場；官方近日公開12名成員的Q版BABY MIRROR，配合成員不同個性，粉絲大讚可愛。經理人花姐（黃慧君）昨日在社交網分享12子真人加BABY MIRROR照片，留言：「Baby MIRROR好鬼cute！」柳應廷（Jer）介紹其Q版叫「Baby Jer」，Tyson Yoshi搞笑回應他「Jer Jer 仔」。AK（江𤒹生）則笑「Baby AK」，「你咁得戚做咩啫？」邱士縉（Stanley）戴戒指擺有型甫士，女友李炘頤讚「隻戒指好靚。」

官方社交網昨日公布演唱會周邊產品，包括T恤、毛巾、Boxset、應援扇、tote bag、帽等，其中有BABY MIRROR的T恤，不過未有公布價錢，粉絲估計買齊所有產品應該要過千元。

KKBOX年中榜 鏡仔10佔6

MIRROR上半年密密推出團歌及成員的單曲，音樂平台KKBOX統計過去6個月最多會員聽的廣東歌，列出本地年中榜十大成績。MIRROR成員陳卓賢（Ian）的單曲《留一天與你喘息》稱冠，Ian在社交網轉發消息，留言感謝大家。第2位是張天賦（MC）的《時候不早》，MC另一單曲《小心地滑》位列第7。姜濤《鏡中鏡》及與AGA合作的《I Know》，分別登上第3及第4位；盧瀚霆《Mr.Stranger》和《Megahit Megamix》位列第5及第10；林家謙《某種老朋友》、MIRROR《12》及COLLAR《Call My Name！》分佔第6、第8及第9位。

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