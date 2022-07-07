演情侶無親熱戲 方力申劇透私有化陳瀅

【明報專訊】方力申、陳瀅、劉佩玥與蔣家旻等昨日於電視城拍攝新劇《美麗戰場》的香港小姐選美場口，陳瀅飾演參賽佳麗，跟她傳緋聞的方力申演評判，劇中他對陳瀅一見鍾情，並將對方私有化，演情侶的二人沒有親熱戲。《美》劇由葉念琛監製、編劇和執導，方力申被問陳瀅演電視版「阿寶」跟鄧麗欣演的「阿寶」有什麼不同之處，他說電視版「阿寶」相處時間較長，跟陳瀅合作好開心。

陳瀅表示今次演選美佳麗，要請教選美出身的好姊妹劉佩玥，拍攝時經常不記得在台上要企直、挺胸收腹和丁字腳。方力申飾演港姐評判，表示曾為華姐擔任評判，以及為港姐做外景嘉賓。可會選陳瀅做冠軍？他說：「直情一見她便覺得她是冠軍，是我心目中冠軍，最想她不要再選，將她私有化。」其後他笑稱所說的是劇情，二人演一對，問可有親熱場面？陳瀅笑說：「沒有，好似好令人失望，講我們食兩次飯便在一起，進展非常快。」

認同選美壓力大

問到方力申覺得陳瀅飾演的阿寶，與以往鄧麗欣演的阿寶有何不同感覺？他說：「我對她（陳瀅）時間最長，因為她是電視版阿寶，集數及拍攝時間較長，可以再同『阿寶』做戲很開心，很久沒跟葉念琛合作。」陳瀅稱因要拍選港姐戲分，近日有留意新一屆香港小姐記者會，對爆炸頭佳麗徐麟特別深印象，若之後有劇集需要她爆炸頭，也可以接受。

為展示最靚一面，陳瀅最近努力控制食量，不過昨日有少少不開心，因遇上生理周期，早上上磅時重了兩磅，即刻去跑步，終感受到選港姐真的很大壓力。在旁的方力申亦覺得選港姐，需要很大勇氣和努力。

劉佩玥睇好邢慧敏林鈺洧

2013年港姐季軍劉佩玥在劇中未被安排參選，飾演性格火爆的娛樂記者，除追訪新聞外，更有跟藝人對打的場面。是否幫好姊妹陳瀅惡補港姐知識？劉佩玥說：「不用，只是幫眼看看她的髮型、化妝和有無走光便可，碰巧現在正選新一屆香港小姐，所以希望真實一點，不能被比下去。」

身為大師姐的她有留意今屆佳麗，對邢慧敏與林鈺洧最有印象，「因我喜歡身材高䠷的女仔，雖然有時高大可能會被人覺得大隻，但燕瘦環肥各有所好，最重要對自己有信心」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com