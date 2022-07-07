Netflix首部破10億觀看小時英語劇 《怪奇物語4》收視再登頂

《怪奇物語4》結局雲露娜維達（左）與大衛夏巴（右）這一對受粉絲談論，後者表示如果他的警長角色拍攝外傳，希望由《親親小站》積及伊洛迪（圓圖）主演年輕版。

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布6月27日至7月3日的一周收視，《怪奇物語4》之前不敵新上架的《雨傘學院3》，屈居亞軍位置，隨着《怪奇物語4》最後兩集本月1日播出，重奪冠軍位置，並且成為Netflix歷來首部破10億觀看時數的英語劇集，另外《怪奇物語4》結局亦高踞社交媒體Twitter的劇集話題榜首。

Netflix歷來只有兩劇可破10億觀看小時，《魷魚遊戲》之外就數到《怪奇物語4》。後者分兩部分播出，上半部7集首28天錄得9.3億觀看小時，已刷新Netflix英語節目最高收視，目前累計11.5億小時，暫未打破《魷魚遊戲》的16.5億紀錄；不過也非全無希望，《怪奇物語4》下半部結局兩集合共近4小時內容，本月1日上架，且看在28天界限時能否擊敗《魷》劇。

Netflix上星期（6月27日至7月3日）收視，《怪奇物語4》下半部以3.01億觀看小時登頂，亦是第4季第2高的一周成績。之前一星期的冠軍《雨傘學院3》跌落第2位。《怪》《雨》兩劇可說雄霸收視榜，前者第1、3及2季，順次佔第3、5及第6位。《雨》劇首季佔殿軍，第2季則位列第8。其餘上榜電視節目包括佔第7位的《人蜂不兩立》，《浴血黑幫6》及真人騷《玻璃少年訓練營》（Snowflake Mountain）則位列第9及第10位。至於非英語節目榜，《紙房子：韓國篇》蟬聯收視冠軍，《還魂》及《Ghost Doctor》兩部韓劇亦分別排第5及第6位。

《怪奇物語4》收視報捷外，亦熱爆社交網Twitter劇集話題榜，據美媒Variety報道，該榜統計6月27日至7月3日網民透過Twitter發表關於劇集的帖文、讚好及標籤數目，然後得出排名，《怪》錄得超過140萬登頂，Hulu播出的《破案三人行2》和Disney+的《Ms. Marvel》則分佔亞季。另外，《怪奇物語4》上半部讓英國女歌手Kate Bush舊歌《Running Up That Hill》再度流行，下半部分則令美國重金屬搖滾樂隊Metallica的經典歌《Master of Puppets》翻紅；Metallica前日在社交媒體轉發劇中祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）飾演的Eddie在屋頂彈奏《Master of Puppets》的片段，並留言大讚祖瑟夫表現及稱該歌用得非常好。

大衛夏巴屬意積及伊洛迪演外傳

另一方面，《怪奇物語4》製作人戴菲兄弟（Duffer Brothers）有意開拍外傳，雖然未落實，不過劇中扮演警長Jim Hopper的大衛夏巴（David Harbour），接受雜誌《GQ》訪問時表示，若其角色開拍外傳，屬意曾演出劇集《毒癮女孩》與電影《親親小站》的積及伊洛迪（Jacob Elordi）擔正，「他會像我20歲時般靚仔」。