《魷魚遊戲》角逐青龍電視5獎領先 網民不滿金秀賢無份爭視帝

【明報專訊】表揚韓國影視串流平台劇集及綜藝節目的第一屆青龍電視節目大獎，本月19日舉行頒獎禮，昨日公布入圍名單。去年熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》獲最佳劇集、男主角、男配角、女配角及女新人共5項提名，獨領風騷。緊隨其後的同樣是Netflix韓劇《D.P：逃兵追緝令》，角逐最佳劇集、男主角、男配角及男新人4獎。《魷》及《D.P》兩劇將與TVing《柔美的細胞小將》、wavve《讀取惡心的人們》及《既然這樣就去青瓦台》爭最佳劇集。

《魷魚遊戲》李政宰、《D.P：逃兵追緝令》丁海寅及Netflix《遺物整理師》李帝勳，以及wavve《讀取惡心的人們》金南佶與《Tracer》任時完角逐視帝。候選最佳女主角包括Netflix《少年法庭》金惠秀與《不瘋不狂不愛你》吳漣序，TVing《柔美的細胞小將》金高恩與《Happiness》韓孝珠，以及wavve《既然這樣就去青瓦台》金成鈴。

《語意錯誤》兩男角爭新人獎

入圍名單公布後，有網民質疑評審基準，並替Coupang Play《某一天》金秀賢不值，認為他扮演被冤枉殺人的大學生，演技入木三分，卻無緣角逐視帝。網民又批評角逐最佳男配角的孫錫九在《D.P》戲分不多，只屬客串，相反早前拿下百想最佳男配角的趙賢哲，表現突出卻無份入圍。還有BL劇《語意錯誤》朴栖含與朴宰燦一同競逐男新人，據報二人在初選名單分開，入圍後被「合併」，網民質疑評審機制。韓媒報道，青龍電視獎入圍名單由觀眾、業內人士及有份主辦的《朝鮮新聞》娛樂記者甄選。

文：蘇珮欣