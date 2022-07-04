逾千神徒尖沙嘴碼頭慶祝「教主誕」 盧瀚霆27歲生日 MIRROR全員賀壽

昨日有逾百神徒帶着偶像盧瀚霆的公仔到尖沙嘴打卡，影大合照相當有氣勢。（攝影/記者：陳釗、鍾一虹）

【明報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日27歲生日，一眾神徒（粉絲稱號）為偶像安排連串生日應援，包括請長者免費乘搭獨營路線九巴、請市民免費搭來往尖沙嘴與中環的天星小輪及坐摩天輪，以及設生日慈善pop up store。整天逾千神徒在「教主碼頭」打卡及唱生日歌，場面墟冚。傍晚放工時間更人頭湧湧，有警員到場維持秩序，呼籲神徒和市民不要聚集。Anson Lo昨日上載自拍照感謝大家祝福及應援。他的母親則前往摩天輪打卡，神徒大感驚喜。

記者：陳釗、鍾一虹

昨日尖沙嘴天星碼頭一帶成為Anson Lo主場，碼頭內外、樓梯間、出入閘機及船艙等都設有他的主題佈置，加上巨型戶外LED廣告屏幕無間斷播放其歌曲《King Kong》MV助興，變了「教主碼頭」及「教主小輪」。

神徒大嗌：教主生日快樂

早上約8時已聚集大批神徒，之後陸續有人前來，場面墟冚，當中有婆婆、陪太太的「前夫」、推着BB車追星的媽媽。神徒開心大合照又拍片，其間大嗌口號：「教主生日快樂，神徒生日快樂！」各人又帶同「Little Anson」公仔、手幅及扇等應援物品在場拍照留念。每當車身印有教主肖像的巴士到站時，神徒們即蜂擁而上拍照，九巴方面增派人手維持秩序，不斷呼籲影相時注意安全。

神徒大合照時擺出「Little Anson」陣，氣勢十足。他們說公仔身上服飾是根據教主9首單曲的造型，平時按照心情更換。他們表示每日都跟教主聯繫，昨日除向到場神徒派發襟章和貼紙外，亦有手幅、扇等各式應援品。問有什麼話想跟教主說？神徒們異口同聲說：「一起走下去，希望教主可以做自己喜歡的事，無論有什麼難關都會跟教主一起走下去。」

中環摩天輪大排長龍

另一邊中環摩天輪中午12時才開始入埸，但11時半已出現長長人龍，大批神徒冒着炎熱天氣排隊，不少人去完尖沙嘴打卡過來，她們在「教主小輪」上大唱生日歌。旺角的慈善pop up store，因疫情實施人流管制，只限網上登記的神徒進入範圍內拍照和購買紀念品。現場見不少進入義賣攤位的神徒，帶Q版Anson Lo公仔到場，在展覽區每個角落影相留念。

人群聚集打卡 警員到場維持秩序

到了傍晚放工時間，有更多神徒到尖沙嘴碼頭打卡，有圍着肖像巴士拍照，亦有巴士為了避開神徒，車身撞向柱墩。不少警察到場維持秩序，亦有警車開廣播，呼籲在天星碼頭聚集的人士拍照後盡快離開，避免聚集，有神徒感掃興。在場警員表示：「不是阻你哋影相，但請你哋上返行人路。」

Anson Lo日前已前往尖沙嘴打卡，昨日凌晨在社交網上載靚仔相，祝賀自己27歲生日。之後再分享坐在車上自拍照，在嘴邊舉起V字手勢。到了傍晚，他發文呼籲：「天氣時好時壞，大家小心呀！」

Anson Lo發文感謝神徒祝福應援

Anson Lo又分享在碼頭拍的視頻，留言：「之前說過我的生日亦代表你們的生日，祝大家生日快樂。」他多謝大家的祝福、應援，稱愛每一個神徒。她的母親及舅父昨日現身中環摩天輪打卡，有神徒發現即尖叫大嗌，「教母」表現親民，跟大批神徒合照留念。隊友姜濤、呂爵安、江生、李駿傑等在社交網祝Anson Lo生日快樂，姜濤說他很努力，很佩服及向他學習。MIRROR排舞師Rock sir昨晚在社交網上載MIRROR成員為Anson Lo賀壽合照，Anson Lo捧着蛋糕。