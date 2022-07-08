為陳家樂策劃求婚船P 衛詩雅想做連詩雅姊妹陪嫁

【明報專訊】衛詩雅、盧慧敏、李靖筠及梁仲恆等前晚出席戲院開幕禮，麗新集團主席林建岳與女兒林顥伊、英皇集團主席楊受成與兒子楊政龍擔任主禮嘉賓。衛詩雅自爆最愛邊看電影邊飲食，是一種享受，但試過做出蠢事，有次欣賞西片《無聲絕境》，全套戲近乎無聲，她只好含着爆谷，不敢咀嚼發出聲音，「睇戲被人騷擾會不開心，所以我飲食都好細聲，怕影響人」。她回憶跟初戀男友初次約會，選擇到戲院靜靜看戲。

衛詩雅好友陳家樂已跟女友連詩雅訂婚，她透露是求婚船P的策劃人，曾擔心家樂粗心大意泄露風聲，幸當日表現非常好，她說：「我好緊張又感動，比他們更早喊出來。」她已獲家樂邀請做兄弟團，但較想投向做姊妹團。是否恨嫁？她表示恨有好人出現，現正等待。

李靖筠為事業拼搏未想嫁

李靖筠與男友感情穩定，但甚少討論婚嫁，現階段希望為事業拼搏。跟她合演電影《內幕》的任達華早前染疫，她稱與華哥沒對手戲，祝對方早日康復。提到下周將赴韓國出席富川電影節，她主演的電影《電子靈》有份參展，首次赴韓國心情興奮。

盧慧敏未試過與Ian入戲院

盧慧敏自認是電影迷，平時愛約朋友睇戲，但從未試過跟男友陳卓賢（Ian）拍拖入戲院，笑稱與男友同為高人一族，好容易被人發現行蹤，她說：「我們着重心靈交流，比較多約食飯傾偈，睇戲只在屋企睇。」MIRROR紅館演唱會月底舉行，她表示仍在撲飛，很期待入場睇騷，一定會大叫以示支持。

記者：鍾一虹