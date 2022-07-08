偕二仔首剖白亡夫病逝感受 陳敏兒披露廖啟智盼見證兩子結婚

陳敏兒（右二）偕二仔廖文信（左二）接受阮小儀（右一）和陳健安（左一）主持的節目《21克公寓》訪問，分享廖啟智離世前的事。

【明報專訊】資深演員廖啟智（智叔）去年3月因胃癌病逝，終年67歲。遺孀陳敏兒痛失數十年伴侶感不捨，但一直堅強面對。甚少公開露面的她，近日與二仔廖文信接受阮小儀、陳健安主持的ViuTV節目《21克公寓》訪問，分享丈夫離世前的事。陳敏兒承認在毫無心理準備下得知智叔患胃癌，更只有一個月生命，對她的衝擊很大，並透露智叔積極抗癌，曾笑言想看到兩子結婚，又要求她與兒子寫下肯定他的說話，並稱智叔感到被肯定，相信他人生無悔。

陳敏兒與二仔廖文信擔任《21克公寓》嘉賓的一集於今晚播出，談到亡夫智叔是很健康的人，在發現患癌症前，每日都去跑山。直至智叔感到腸胃不適到醫院檢查，才發現患上胃癌。

陳敏兒稱當時毫無心理準備，衝擊十分大，並說：「那天檢查之後，醫生即刻告知是胃癌，並已擴散到肝，說他得一個月時間。我點想像到3個禮拜前，一個咁健康嘅人去跑蚺蛇尖，3個禮拜後就同我講佢得番一個月命？」陳敏兒表示因智叔從來沒想過會這麼快要離開，得知病情後備受打擊和一度沒法接受；隨後智叔積極樂觀抗癌，更笑言好想可以看到兩子的婚禮。

注重形象 拒好友探病

陳敏兒分享有日丈夫提出一個要求，希望她與兒子廖文哲和廖文信可以寫下一些肯定他的說話，陳敏兒與兩子分別寫下肯定智叔的說話。她回想在醫院讀出手寫信，將內心對智叔的肯定說出來時，感覺十分難忘，「我覺得總結他人生的時候，人是好重要。如果能夠肯定他的話，他會覺得無悔。」

陳敏兒憶述因智叔十分注重形象，所以當時堅持不讓朋友到醫院探訪，因此她廣邀相熟的朋友拍短片，分享與智叔相處難忘的回憶，作為他的生日禮物。陳敏兒說：「智叔在生的時候，跟他一齊回顧曾經相遇美好的時刻。智叔因應着每一名朋友嘅分享，其實對佢嘅生命係一個肯定。」

叮囑兩子代照顧媽媽

兒子文信分享當時智叔在病房時，叮囑他和哥哥一定要代為好好照顧母親，並稱現在與哥哥學會承擔責任，好好保護家人。陳敏兒稱讚文信十分孝順和溫柔，因兒子的改變，現時她感到十分幸福。

娛樂組