陳煒9月嫁醫生男友 婚禮從簡

【明報專訊】郭晉安（安仔）、陳煒、吳偉豪、游嘉欣、周嘉洛及林正峰等昨日宣傳劇集《回歸》，客串的汪明荃現身支持。陳煒近日被爆與醫生男友陳國強重新入紙申請排期註冊，她透露婚禮在9月底，沒怎樣籌備，簡單為主，也不緊張，反而最近搬屋令她更緊張。會否擺酒？陳煒表示就算擺酒都很簡單，請幾十個好朋友食餐飯。

安仔登台止歌癮

談到新劇，陳煒與安仔很期待播出，安仔表示劇集戲味很濃厚，當中有很多令觀眾有共鳴的橋段，如經歷SARS與金融風暴等，特別推介劇中經常播的歌曲《分分鐘需要你》，他聽到都覺得很有共鳴。在家是否經常唱給太太歐倩怡聽？安仔笑而不語。

陳煒大讚炎明熹（Gigi）唱的主題曲《一水兩方》好聽，每次聽都勾起不少拍攝時的畫面和回憶。兩人曾在劇集《青春本我》飾演母女，陳煒直認很想再與Gigi合作，「唱歌就不敢高攀，演戲上可以教導她一下，Gigi是很聰明的女仔，一點就明，感情很豐富」。曾出唱片的安仔直認有歌癮，不過只限登台獻唱。問他是否想再唱劇集主題曲？他笑說：「今次煒哥又不唱，否則可以一起唱。現在的年輕人唱歌技巧很高、很精緻，我們還是當聽眾好了。」陳煒認同並笑稱現在的歌詞比對白更難記。

游嘉欣甩林正峰 跟吳偉豪演一對

吳偉豪與游嘉欣劇中飾演情侶，游嘉欣很興奮，並笑說：「這是我第一套不用跟林正峰演情侶的劇集，跟吳偉豪首次合作，很有新鮮感和火花，監製說出來效果很好。」吳偉豪笑言：「合作多幾次，可能又無火花了。」

兩人稱沒有親熱戲，最難忘一場醉酒戲，游嘉欣要送喝醉酒的吳偉豪回家，已是最刺激、最親密，她說：「他真的整個身體放軟挨下來。」吳偉豪解釋要入戲，游嘉欣聞言說：「知你向來都喜歡真做，我意思是指真正用力去做。」她說現實中沒試過同類經歷，因為不飲酒，未試過飲醉的感覺。吳偉豪稱雖然試過醉酒，但仍會保持清醒可自行回家，飲酒適可而止較好。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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