載劉青雲飛車險象環生 蔡卓妍驚呼：我差啲撞死個影帝

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）與劉青雲、林峯合演電影《神探大戰》，飾演女幹探的阿Sa，拍攝時嘗試出道以來多個第一次，甚至要面對生死關頭。她說一直好欣賞韋家輝導演的作品，之前曾合作《鬼馬狂想曲》，但接觸不多，今次拍《神探大戰》令她大開眼界，見識韋導是個精益求精到不得之了的人，他的劇本很神秘，接拍時只知演什麼角色與簡單故事，每日開工都好刺激，阿Sa說：「到現場才知要做什麼。『哦，今日要跳樓呀？ok呀！』場場戲都像玩極限運動，不是跑樓梯，就是游水，需要體力非常大，拍完覺得身體也好了。」

拍過不少動作戲的阿Sa稱吊威也是家常便飯，但拍《神》片如進入另一個世界，初嘗許多獨特體會，「我從未試過跳海，全身化特技妝，每次要花6至8小時，還有無數的爆破場面，有些很貼近身旁，回家後發現身上有損傷。又在廟街跳樓，好多人在樓下看着」。

阿Sa憶起在公路拍飛車場面，有面對生死關頭的感覺，她很少駕車，拍攝時要像個賽車手，「當時我要揸車又要演戲，甚至看不到倒後鏡，一轉彎，差點撞上另一架車。驚魂未定又要再揸，幾乎cut線撞車，我完全冇出聲，青雲也很安靜，然後停在紅綠燈，我望着他，有點心虛，他看着我，彼此對望，爆笑。前車的工作人員都爆笑，我差啲撞死個影帝，好驚呀」。

娛樂組

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com