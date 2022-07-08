疫下辦恐龍骨展 張王幼倫稱過程嘔心瀝血

【明報專訊】張王幼倫創立的領賢慈善基金與機構合辦，於香港科學館舉行「八大•尋龍記」展覽，展出共8具珍貴的恐龍化石。大會前晚設「Dinosaurs Unleashed」晚宴，邀請政商及演藝人出席，包括林德信、馮允謙、吳家忻、袁澧林、李璨琛太太梁志瑩與女兒李元元等。

張王幼倫稱4年前開始構思恐龍骨展覽，花兩年籌備，趁近期電影《侏羅紀世界：統治霸權》上映再掀恐龍熱，認為是舉行展覽最好時機，適合一家大小、三代人入場欣賞。她為展覽花盡心思，「要集齊8具不同品種的真恐龍骸骨，屬全世界第一次。從世界各地不同地方，例如博物館和私人珍藏家借來展出，保險費很貴外，因疫情令運送過程有延誤，今次展覽真是嘔心瀝血」。

林德信復教瑜伽

林德信在疫情期間減少聚會，難得出席活動，跟朋友見面聚餐感興奮，稱要好好珍惜。他雖然不是恐龍迷，但向來喜歡研究歷史，有機會欣賞從未見過的恐龍骨感幸運。早前政府放寬防疫措施，健身中心重開，身為瑜伽導師的林德信再投入教班，「我教堂每班最多10人，大家運動時較舒服和安全。疫情期間減少做運動，身形不及以前弗，最近狂運動，加上每星期打幾次籃球，有信心練回腹肌」。

記者：林蘊兒