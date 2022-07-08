《怪奇物語》製作人重拍《死亡筆記》 Netflix曾改編電影欠口碑 新劇望雪前恥

【明報專訊】影視串流平台Netflix新劇《怪奇物語》（Stranger Things）第4季上下兩部分播出至今，累計觀看時數高達11.5億小時，刷新該平台最高收視英語劇集紀錄。《怪》劇製作人戴菲兄弟（Duffer Brothers）昨日宣布成立新公司「顛倒世界」（Upside Down Pictures），重頭戲是為Netflix重拍日本動漫改編真人版劇集《死亡筆記》，被指是為2017年推出同名電影「洗底」。

美劇《怪奇物語》系列叫好叫座，戴菲兄弟與Netflix合作愉快，前者以《怪》劇出現神秘時空「顛倒世界」為名，成立全新製作公司，將為Netflix提供影視新作，「以啟發我們成長的故事為目標，創作特定種類的節目」，強調這些故事結合「平凡與非凡、大場面與小角色、真心真意戰勝憤世嫉俗」。

日韓曾製作舞台劇

除了外媒事先張揚的《怪奇物語》外傳劇集和舞台劇之外，Netflix昨日透過社交媒體宣布，「顛倒世界」亦計劃把日本經典動漫《死亡筆記》改編拍成真人版劇集，雖然故事大綱與主角人選尚未公布，但已令粉絲興奮不已。

事實上，早在2017年Netflix亦曾推出《死亡筆記》真人版電影，由《哥斯拉大戰金剛》導演阿當榮格（Adam Wingard）執導、《紙上城市》男星拿特洛夫（Nat Wolff）扮演主角「夜神月」，可惜口碑欠奉，影評網站「爛番茄」觀眾好感度只有23%，電影網站IMDb評分亦只有4.5粒星（10為滿分）。去年有報道指，《死亡筆記》電影計劃開拍續集，但外媒估計跟戴菲兄弟新作無關。

大場鶫創作、小畑健作畫的《死亡筆記》，漫畫故事講述天才高中生「夜神月」意外獲得一本能夠殺死任何人的筆記簿，他利用「死神」執行心目中的正義，賜死法律難以制裁的罪犯，藉此創造美好新世界，為此跟偵探「L」展開鬥智鬥力的過程。日本方面先後改編拍成動畫、劇集、電影及舞台劇，以藤原龍也和松山研一合演版本最為人熟悉。韓國亦曾製作音樂劇，由《那年，我們的夏天》金聖喆演出。

改編史提芬京《魔符》

除了《死亡筆記》，「顛倒世界」另一改編目標是美國作家史提芬京（Stephen King）的小說《魔符》（The Talisman），新劇將與金像導演史匹堡（Steven Spielberg）旗下製作公司Amblin及派拉蒙電視部門攜手製作，戴菲兄弟昨日接受綜藝網站Deadline訪問時稱，《魔符》故事將會比《怪奇物語》更科幻和古怪，同時具備驚嚇元素，令人期待。