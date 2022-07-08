【開箱】《雷神奇俠4：愛與雷霆》 愛比神更偉大

基斯頓比爾扮演「屠神者」戈爾，表面上是反派，其實是悲劇人物。

【明報專訊】繼《雷神奇俠3：諸神黃昏》後，導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）與基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）再度合作Marvel超級英雄片《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder），講述「雷神」與奸角「戈爾」各自為了不同理由而展開屠神之旅的故事，反宗教反權威意味甚濃，跟本地女歌手遭網民質疑信奉邪教，繼而群起攻之的娛樂新聞，竟然不謀而合。

信徒變身屠神者

前日率先在港開畫、今日美國上映的《雷神奇俠4》，帶挈基斯漢斯禾夫成為Marvel電影宇宙（簡稱MCU）首位擁有4部個人作品的演員，加上片尾印有「雷神將會回歸」字樣，相信這個紀錄，暫時無人能破。新片延續《復仇者聯盟4：終局之戰》時間軸，講述基斯飾演雷神搭上銀河守護隊的「順風機」，跟隊友星爵（基斯柏特飾）、火箭浣熊（畢利谷巴聲演）等一起維護宇宙和平，直至遇上舊愛珍福斯特和奸角戈爾，生命從此找到全新意義。

今集請來金像帝后壓陣，基斯頓比爾（Christian Bale）扮演反派「屠神者」戈爾，妮坦莉寶雯（Natalie Portman）再次飾演雷神舊愛珍福斯特。前者原是尋常外星人，亦是虔誠教徒，可是神明不理禱告，只顧玩樂，任由他的小女兒命喪荒野，更出言嘲諷他的迷信愚昧，戈爾憤而執起死靈劍，怒斬天神之餘，發誓要把宇宙所有神明殺絕，以消心頭之恨。

與宙斯父子為敵

屠神行動步步進迫，下一目標正是雷神，戈爾為了奪其戰斧，藉以穿越彩虹橋，踏足「永恆」聖地，以實現傳說中的「希望」，正邪大戰一觸即發。

另一方面，雷神為了對付戈爾，於是向「萬神之王」宙斯（羅素高爾飾）求助，卻遭對方戲弄，雙方因此結怨，更埋下續集將會對付宙斯之子海格力斯的伏筆。

基斯頓比爾扮演屠神者戈爾，角色既可怕又可憐，他演來毫無難度，時悲時狂拿捏準繩，可觀性超越上集奸角、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）扮演女死神海拉。至於妮坦莉寶雯回歸《雷神奇俠》系列，跟雷神再續前緣，更為某種原因變身女雷神，二人攜手對付戈爾，可是身患絕症的她，能否因獲得神力而痊癒？便成了本片最大懸念。

主角子女齊客串

《雷神奇俠4》貫徹導演泰卡韋迪迪的搞笑風格，例如妮坦莉寶雯角色名為珍福斯特（Jane Foster），但在泰卡聲演外星人「強岳」口中，一時戲稱她為珍芳達（Jane Fonda），一時改稱茱迪科士打（Jodie Foster），連開兩名影后玩笑。

另外，《叛諜追擊》男星麥迪文（Matt Damon）繼《雷神奇俠3》後再度客串，重演阿斯嘉舞台劇角色「洛基」，無論化妝與表情都令人忍俊不禁；至於台上扮演「雷神」的正是基斯胞兄陸克漢斯禾夫（Luke Hemsworth），難怪外表與氣質真有幾分相似。

今集串星豈止麥迪文？基斯8歲兒子Tristan和10歲女兒India亦有亮相，前者扮演雷神小時候，僅在電影開場驚鴻一瞥；後者角色較重要，亦是電影取名「愛與雷霆」的關鍵。

至於泰卡韋迪迪、基斯頓比爾及妮坦莉寶雯的子女也有客串一角，分別扮演來自聖域阿斯嘉及其他星球的兒童，遭戈爾俘虜作人質，並於壓軸來個大混戰，令到拍戲變成「親子活動」，恐怕只有泰卡才會想到這個瘋狂點子。

上映日期：7月6日