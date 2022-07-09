被指常發脾氣遭「半雪藏」 Ian分享語錄：必須學會自律

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）一向人氣高企，歌曲受歡迎，今年推出的歌曲《留一天與你喘息》及《Got U》至今分別有逾1420萬及560萬點擊，成績甚佳。不過近日有報道稱他因脾氣欠佳，遭公司「半雪藏」，據稱Ian經常向合作伙伴發脾氣，拍攝劇集《無限斜棟有限公司》時，曾跟女友盧慧敏在化妝間激烈爭吵。

被指不滿資源集中姜濤盧瀚霆

去年拍團歌《WARRIOR》MV，Ian被指當發現隊友穿錯其服飾後發脾氣，拍完後還將歌衫掟落地。事件驚動公司高層，MIRROR經理人花姐（黃慧君）曾代Ian道歉。雖然他的態度惹公司不滿，但MIRROR月底舉行紅館演唱會，為免影響團隊工作，決定將Ian「半雪藏」，冷待其新歌宣傳，又削減他在劇集《季前賽》戲分，由呂爵安（Edan）補位成為「男一」。傳聞Ian不忿被公司冷待，認為公司偏心，將資源集中在姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）身上。

花姐昨日在社交網上載寫有英文字的圖片，意謂流言蜚語會在智者的耳中消失，又有遊戲結束等字句，似借此否認傳聞。Ian亦上載一段英文，意思是「你不會總是有動力，所以你必須學會自律」，並在下方寫上「卓賢語錄分享暫告一段落，下回再見」。花姐之後向傳媒表示：「唔係事實，無回應。」

娛樂組