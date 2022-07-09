古天樂毛舜筠為盧瀚霆慶生

盧瀚霆（前排左起）獲贈生日蛋糕，開心與毛舜筠、呂爵安（後排左起）古天樂及柳應廷合照。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前日27歲生日，一眾粉絲展開連串生日應援，逾千粉絲從早到晚在「教主碼頭」打卡及唱生日歌，場面熱鬧。

Anson Lo正忙於為MIRROR月底舉行的紅館演唱會綵排，前日生日獲隊友陪伴慶祝。官方社交網分享他捧着蛋糕跟自己說：「生日快樂，Yeah，開心。」他還獲毛舜筠與古天樂送上蛋糕祝賀；毛舜筠在社交網上載與古天樂、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）為Anson Lo慶生合照，留言︰「能夠在你生日一起慶祝，實在令人羨慕。」Anson Lo留言︰「所有短訊未能逐一回覆，感謝每個前輩、朋友、客戶及媒體的祝福，今年生日好窩心。」

MIRO不滿沒優先訂購周邊商品

MIRROR官方社交網日前發布演唱會周邊商品照片，有襟針、口罩、毛巾及扇等，昨日（8日）上午11點開始在MOOV Shop預購，發貨日期是8月下旬及9月下旬，又指貨源充足，叫粉絲不用擔心訂不到。又稱7月中會在MIRROR官方pop up store現場發售，由於配合防疫措施及人流管制，要網上預約取籌。大批粉絲不滿留言，指花錢加入官方歌迷會成為MIRO，但未能優先訂購，問入會有何用？亦有指網上預購周邊商品，卻在演唱會完結後才發貨，難以理解。

娛樂組