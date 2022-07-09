「有人透過網軍媒體散播不實謠言」 李靚蕾發聲明否認藐視法庭

【明報專訊】王力宏去年底宣布與李靚蕾結束8年婚姻後，遭前妻大爆他私生活混亂，雙方多次隔空交戰，之後事件暫時平息。兩人的離婚官司仍未完結，前日有網民聲稱發現官司新進展，說李靚蕾因未能向紐約法院提交王力宏出軌證據，被法官判藐視法庭。李靚蕾前晚在微博透過律師發聲明，澄清是不實消息，指事實是紐約法院駁回王力宏提出的所有要求，李靚蕾之請求均獲准。聲明指有人透過網軍及媒體散播不實謠言，呼籲停止散佈。王力宏方面指判決沒李靚蕾方面指的「獲准」請求。各執一詞。

娛樂組

李靚蕾與王力宏育有兩女一子，在王力宏宣布離婚後，李靚蕾連環大爆前夫私生活混亂，以及對方跟家人對她的羞辱及冷暴力，令王力宏「優質偶像」形象盡毁，並道歉及暫時退出娛樂圈，李靚蕾更被網民封為「蕾神」。不過他們之後再多次隔空罵戰，並為離婚打官司。

網傳李未提交出軌證據

隨着他們暫停開戰，近月風波平息，直至前日突然有網民稱發現王力宏與李靚蕾在紐約的離婚案件有最新進展，網上流傳指李靚蕾因未提交王力宏出軌證據，被法官判決藐視法庭罪名成立，或會遭到罰款，將強制執行王力宏的應有權利。

聲明稱法院駁回王所有要求

李靚蕾對於有關傳聞，前晚透過律師在微博發出聲明，斥有人散播不實謠言，操弄輿論風向。聲明內容：「對於今（前）日有心人士透過媒體、公眾號、網軍大肆渲染李靚蕾小姐被法官判決藐視法庭，以及王力宏先生在紐約法院的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有要求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。近幾個月來，有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向。」並指「有部分媒體顛倒是非黑白，揑造不實判決結果，均已觸法且侵害李靚蕾小姐之名譽權。特此籲請各媒體與網友，立即停止散布未經查證之不實言論，否則必將依法追究」。

王被指消瘦 心情不錯

王力宏的經理人公司則回覆台灣傳媒：「紐約法院判決僅是有關管轄權，並不涉及實質爭議的判定。也沒有對方所聲明的『均獲准她的訴求』，這點我們也很無奈。」繼續各執一詞。王力宏好友歌手王宏恩昨日在台灣宣傳新專輯，王宏恩透露有跟王力宏聯絡，互相鼓勵及關心，他說之前見王力宏消瘦不少，但傾談時心情不錯。他傳歌曲《被你擁抱著》鼓勵王力宏，對方聽後好感動，傳短訊表達感謝。