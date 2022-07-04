趙祥誠撐胞妹聲線低沉獨特 Strayz月底開騷向MIRROR取經

【明報專訊】ViuTV節目《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）昨日聯同《造星IV》參賽者組成的女團Strayz出席時裝品牌活動，不少粉絲撐場。Ben胞妹趙頌宜參加無綫《聲夢傳奇2》，他讚妹妹夠大膽，為比賽已盡力，亦好緊張。對於外界評她的聲線偏低沉，Ben力撐妹妹有獨特風格。他稱當日參賽跳折骨舞，初時都有人覺得恐怖，只是喜好不同，妹妹聲線是低沉，但香港需要這種聲音。他知妹妹零表演經驗，有分享心得及教跳舞，不擔心妹妹表現失準再跌入危險區出局，重點是得到經驗，做一個好的演出較賽果更重要。

Ben推出首支個人單曲《粉身碎骨》，除節奏輕鬆配合跳舞，也有rap部分。他承認說話間中夾雜懶音，錄歌特別花時間，「為唱好歌詞一粒字，花了半小時，錄音前練習約200次，花10多日才錄好，好認真」。

曾家瑩澳洲進修跳舞

5人女團Strayz成員Val（趙展彤）、CK（黃斯琪）、Nat（何榛綦）及林暐翹齊以青春打扮現身，獨欠Ariel（曾家瑩），因到了澳洲進修跳舞，昨日才返港故缺席。她們爆Ariel每日上4堂課，大呻疲倦辛苦。網上爆料指Val深夜在家開直播唱歌太大聲，遭鄰居投訴。她表示事件已處理並公開道歉，會反省和盡量改善，「以後盡量細聲和改時段唱歌，亦會隔音棉減低聲量，已獲鄰居原諒」。她們月底開騷，Val自嘲跳舞是弱項，會參考師兄MIRROR台風和舞步。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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