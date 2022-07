【開箱】《怪奇物語4》結局篇 黎明前的黑暗最可怕

next

【明報專訊】影視串流平台Netflix劇集《怪奇物語》(Stranger Things)第4季因片長關係,分成上下兩部分推出,前7集5月27日上架,首28日觀看時數9.3億小時,刷新Netflix英語節目最高收視紀錄;最後兩集本月1日開播,從當日伺服器一度癱瘓的情况反映,粉絲急於追看今季結局的心情,跟劇中主角Eleven(美莉布朗飾)與兒時好友久別重逢的悸動,其實大同小異。

4線合一 為下季掀開序幕

《怪奇物語4》宣傳海報早已暗示今季劇情將4線發展,包括實驗室少女Eleven為重獲超能力而被迫面對童年黑歷史、男友Mike(芬禾夫赫特飾)及知己Will等人穿州過省尋找失蹤Eleven的過程、兒時好友Dustin、Lucas及Max等對抗怪物威可那的勇敢表現,以及Will的母親Joyce(雲露娜維達飾)為救警長Jim(大衛夏巴飾)而展開蘇聯冒險之旅。然後下半部分最後兩集,就是把4線合一,為下季結局掀開驚心動魄的序幕。

由Eleven當年逃離實驗室並於霍金斯鎮重新生活開始,兩者命運注定連成一線。經過前3季鋪排,今季上半部分終於交代Eleven在實驗室的悲慘經歷,過去一直誤導觀眾,以為她是血洗實驗室的兇手,真相是《魔都獵人:骸骨之城》男星占美保華(Jamie Campbell Bower)扮演超能力比她更強大的「001」,才是幕後主謀,雖然Eleven勉強擊敗他,卻意外把他送到顛倒世界,最終變成怪物威可那,後者伺機向Eleven報復,並把霍金斯鎮變成人間地獄。

在長達4小時的下半部分,Joyce營救了男友Jim,並把蘇聯秘密培育的顛倒世界怪物擊殺,藉此削弱威可那的力量;Dustin等人勇闖顛倒世界,展開「獵魔行動」,幾乎殺死威可那,可惜功虧一簣,更導致好友Eddie犧牲、Max變成植物人;Eleven重獲超能力,並與Mike等人會合,然後穿越時空,再度挑戰威可那,後者雖受重創,仍能負傷逃脫,更趁機破壞霍金斯鎮泄憤。結局最後一幕,影像相當震撼,感覺就是山雨欲來、終極一戰即將降臨人間的氣勢,令粉絲對第5季充滿期待。

第4季有不少令人難忘的精彩場面,例如實驗室負責人Martin臨終前,仍然在說謊,奢求「女兒」Eleven原諒,好讓自己能夠得得解脫,早已看穿偽君子真面目的Eleven終於狠下心腸,拒絕施捨最後的憐憫,任由「爸爸」含恨而終,這一幕粉絲認為大快人心。

再度炒熱舊歌

另外,《權力遊戲》男星祖瑟夫奎因(Joseph Quinn)飾演Eddie為吸引顛倒世界的魔蝙蝠注意,於是在屋頂彈奏美國重金屬搖滾樂隊Metallica於1986年推出的經典作品《Master of Puppets》,最後求仁得仁,為Dustin等人爭取時間擊敗威可那而自我犧牲。這一幕拍得悲壯又痛快,更帶挈此曲再受注目,重上Spotify美國流行榜,情况跟今季上半部播放英國女歌手Kate Bush舊歌《Running Up That Hill》後,令到此曲再度橫掃英美音樂榜一樣。這種類似植入式廣告的宣傳手法,估計在第5季將會陸續有來。