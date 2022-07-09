【開箱】《怪奇物語4》結局篇 黎明前的黑暗最可怕

【明報專訊】影視串流平台Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第4季因片長關係，分成上下兩部分推出，前7集5月27日上架，首28日觀看時數9.3億小時，刷新Netflix英語節目最高收視紀錄；最後兩集本月1日開播，從當日伺服器一度癱瘓的情况反映，粉絲急於追看今季結局的心情，跟劇中主角Eleven（美莉布朗飾）與兒時好友久別重逢的悸動，其實大同小異。

4線合一 為下季掀開序幕

《怪奇物語4》宣傳海報早已暗示今季劇情將4線發展，包括實驗室少女Eleven為重獲超能力而被迫面對童年黑歷史、男友Mike（芬禾夫赫特飾）及知己Will等人穿州過省尋找失蹤Eleven的過程、兒時好友Dustin、Lucas及Max等對抗怪物威可那的勇敢表現，以及Will的母親Joyce（雲露娜維達飾）為救警長Jim（大衛夏巴飾）而展開蘇聯冒險之旅。然後下半部分最後兩集，就是把4線合一，為下季結局掀開驚心動魄的序幕。

由Eleven當年逃離實驗室並於霍金斯鎮重新生活開始，兩者命運注定連成一線。經過前3季鋪排，今季上半部分終於交代Eleven在實驗室的悲慘經歷，過去一直誤導觀眾，以為她是血洗實驗室的兇手，真相是《魔都獵人：骸骨之城》男星占美保華（Jamie Campbell Bower）扮演超能力比她更強大的「001」，才是幕後主謀，雖然Eleven勉強擊敗他，卻意外把他送到顛倒世界，最終變成怪物威可那，後者伺機向Eleven報復，並把霍金斯鎮變成人間地獄。

在長達4小時的下半部分，Joyce營救了男友Jim，並把蘇聯秘密培育的顛倒世界怪物擊殺，藉此削弱威可那的力量；Dustin等人勇闖顛倒世界，展開「獵魔行動」，幾乎殺死威可那，可惜功虧一簣，更導致好友Eddie犧牲、Max變成植物人；Eleven重獲超能力，並與Mike等人會合，然後穿越時空，再度挑戰威可那，後者雖受重創，仍能負傷逃脫，更趁機破壞霍金斯鎮泄憤。結局最後一幕，影像相當震撼，感覺就是山雨欲來、終極一戰即將降臨人間的氣勢，令粉絲對第5季充滿期待。

第4季有不少令人難忘的精彩場面，例如實驗室負責人Martin臨終前，仍然在說謊，奢求「女兒」Eleven原諒，好讓自己能夠得得解脫，早已看穿偽君子真面目的Eleven終於狠下心腸，拒絕施捨最後的憐憫，任由「爸爸」含恨而終，這一幕粉絲認為大快人心。

再度炒熱舊歌

另外，《權力遊戲》男星祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）飾演Eddie為吸引顛倒世界的魔蝙蝠注意，於是在屋頂彈奏美國重金屬搖滾樂隊Metallica於1986年推出的經典作品《Master of Puppets》，最後求仁得仁，為Dustin等人爭取時間擊敗威可那而自我犧牲。這一幕拍得悲壯又痛快，更帶挈此曲再受注目，重上Spotify美國流行榜，情况跟今季上半部播放英國女歌手Kate Bush舊歌《Running Up That Hill》後，令到此曲再度橫掃英美音樂榜一樣。這種類似植入式廣告的宣傳手法，估計在第5季將會陸續有來。