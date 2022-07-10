稱無掛住內地拍劇洪永城 梁諾妍：個女餅印等同每日見

已為人父的林子善明白出外工作看不到女兒的痛苦。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】梁諾妍、林子善、姜皓文、葉晴晴、羅浩銘昨日錄影鄭丹瑞主持的港台節目《醫家搞邊科》；林子善表示從節目中吸收醫學知識，有助將來照顧太太。他稱太太5月出現失眠症狀，看完西醫沒進展，轉睇中醫袪濕後終可安寢。

恐回來時女兒不懂叫爸爸

梁諾妍透露3月感染新冠肺炎，都是靠視像看中醫診症，當時留在睡房隔離10日，只透過房間玻璃見女兒，女兒交給家傭和老公洪永城照顧。她回想第一晚抱不到女兒真的眼濕濕，洪永城瞓完梳化10日亦腰骨痛，要見物理治療師。洪永城到內地拍劇3個月，她笑言本來沒有不捨，但對方出門前擁抱她，立即有點感動，現在每日會收到丈夫視像來電，但主要是想見女兒，她稱不會呷醋，「我沒有掛住他，因為女兒跟他長相一樣，等同每日見住他。不過女兒踏入6至9個月學爬、學企、學說話，他就錯過了這些階段，我怕到他回來時，阿女不懂叫他爸爸，會叫uncle」。

身為爸爸級的林子善稱明白洪永城的痛苦，與前世情人分隔兩地不能見到。他說時眼濕濕，「之前我去佛山拍劇3個月，都好掛住兩歲半女兒，當了爸爸更懂愛惜女人；若再生小孩，我都想生女，不過首先要太太肯生」。

記者：鍾一虹