關心妍想去美加巡唱兼探親

【明報專訊】關心妍（Jade）前晚在唱片舖舉行簽名會，有粉絲送花又自製禮物，Jade早有準備，特別訂製曲奇及USB回贈粉絲，還逐一自拍留念。Jade已數年沒辦簽名會，加上近兩年受疫情影響，感激粉絲仍不離不棄。

Jade上月完成的紅館演唱會獲不錯評價，感嘆現在搞演唱會不容易，暫無意開part 2，但有計劃展開世界巡迴演唱會，她說：「希望疫情再穩定就飛外地，最想去美加站，因當年在加國參加比賽入行，至今未真正在當地開演唱會，所以意義好大，還可以順道探親戚和見居美的哥哥。」提到女兒楊榮心9月升讀小一，要返學未必能跟她到外地，她說：「女兒的學校離家很遠，要好早起牀，預計難每日接送，女兒即出絕招，跟爸爸講『我好鍾意你拖着我手返學』，冧掂爸爸應承送她返學。」

膊頭多次甩骹 不敢陪女兒攀石

本月31日是Jade的43歲生日，女兒生日比她早一星期，所以忙於為愛女籌備生日派對，自己未有計劃慶祝。Jade又形容女兒性格好動愛攀石，自己不敢陪玩，因右手膊頭位置曾甩骹3次，加上開演唱會練習吹色士風常用力，之前跟女兒跳彈牀再次甩骹，醫生建議做手術，否則好易再甩，所以平時戴手托固定，出席活動才除下。

記者：林蘊兒