余文樂蔡一傑發文悼念安倍 疑觸動內地網民情緒急刪除

安倍遇刺身亡，梁靜茹歌曲《可惜不是你》被部分內地音樂平台下架，有指梁靜茹「躺着也中槍」。（資料圖片）

余文樂（左圖）上載安倍照片（右圖）發文悼念，被網民狠批沒有原則的善良，是對歷史的不尊重。（資料圖片）

【明報專訊】日本前首相安倍晉三前日在奈良市街頭演講時遭槍擊，搶救無效身亡，終年67歲，消息震驚全球。余文樂、蔡一傑先後在社交平台發文悼念，前者希望世界和平，認為仇恨只會帶來仇恨；後者稱安倍是很多人心中的英雄，希望安息。他們的言論疑觸動內地網民情緒，留言批評，兩人其後刪去帖文。馬來西亞歌手梁靜茹歌曲《可惜不是你》被網民轉發及留言，歌名一度登上熱搜，其後被部分內地音樂平台下架，有網民擔心成為「禁歌」，替梁靜茹「躺着也中槍」感無辜。

余︰仇恨只會帶來仇恨

安倍晉三中槍身亡，余文樂、蔡一傑也關注事件，在Instagram發文悼念。余文樂寫道︰「世界接二連三的槍擊案和戰爭。真的很希望大家都能和平共處，仇恨只會帶來仇恨，願世界可以回復和平。」

網民狠批對歷史不尊重

余文樂這番言論疑觸動內地網民情緒，不少網民在他的微博洗版留言，批評他「沒有原則的善良，是對歷史的不尊重」、​ 「你太讓大家失望了」，有問他為何不在微博發該悼念文？有網民揚言要抵制他的個人時裝品牌。余文樂之後刪除帖文，但該帖文截圖已在微博流傳，負評不斷，未能平息網民怒火。

7月1日香港回歸25年，余文樂在微博發文：「同根血脈心相連，祝福香港，祝福祖國。」有網民說對此感到反感，有指他是雙面人。

蔡︰安倍是很多人心中英雄

蔡一傑亦在社交網上載安倍晉三中槍身亡的新聞圖片，他發文說︰「為什麼要殺人，為什麼要奪去這人生命。人和你無冤無仇，為什麼要做出這麼卑劣無恥的行為。殺人要填命，殺人者就算輪迴十次也不能做回人。安倍晉三先生是很多人心中的英雄，希望安倍晉三先生的家人不要難過，節哀。安倍晉三先生，請安息，R.I.P.。」他之後同樣將該帖文刪去。

梁靜茹《可惜不是你》被下架

在安倍晉三離世後，大批網民在網上轉發梁靜茹歌曲《可惜不是你》及留言，更一度登上熱搜。後來歌曲被一些內地音樂平台以「版權或網路等原因，暫時無法播放」、「評論審核中」為由緊急下架，有關評論也被刪除。不少網民擔心《可惜不是你》會成為「禁歌」，指梁靜茹「躺着也中槍」，覺得她無辜。

娛樂組