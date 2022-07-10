《聲生不息》最後一集變喊包 楊千嬅伙葉蒨文合唱《珍重》

【明報專訊】楊千嬅演出歌唱節目《聲生不息》今日播出最後一集，她主動要求跟葉蒨文（Sally）合唱《珍重》，稱感到有壓力，因為好尊敬、佩服及欣賞對方，練歌時望着Sally姐，憶起自己成長期聽對方的唱片，想不到有機會在台上合唱，是很圓滿的結局，Sally姐工作態度一絲不苟，令大家有推動力。千嬅隊全員合唱一曲《友情歲月》，覺得這首歌很有意思，雖是較男性的歌，但由女性用溫柔聲線演繹，有另一種力量。

讚炎明熹不斷進步

節目中千嬅與炎明熹（Gigi）獲「薪火傳承獎」。千嬅對Gigi特別有親切感，可能都是參加歌唱比賽出道，由最初合作至今，Gigi改變很大，每次演出都有進步，對任何工作也不怕辛苦，是很懂珍惜機會的人。

節目播出隊員一段對千嬅感受的視頻，千嬅表示大伙兒拍攝那天都瞞着她，叫她先離開。她笑說好感動、好癲，導演躲在台底偷拍她的喊樣，感到好不捨這個節目。作為歌手不止回憶過去經典金曲，一定要向前看，不斷提升自己，大家需要各自在不同舞台成長。

今次千嬅隊以累積分數險勝，千嬅是節目中喊得最多的歌手，與Sally合唱及大合唱都忍不住哭。

娛樂組