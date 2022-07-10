安倍晉三遭自衛隊前隊員行刺 《鐵帽》處境尷尬憂停播

中村倫也（左）與有村架純（右）主演的《石子與羽男：這種事能告嗎？》原定前晚首播，臨時抽起，香港myTV SUPER本同步，現亦延播。

【明報專訊】日本前首相安倍晉三前日（8日）在奈良市發表演說期間遇襲亡。日媒《東京體育》報道，富士電視台今季以自衛隊為故事背景的新劇《鐵帽》，因為槍擊案疑兇是海上自衛隊前成員，令該劇處境變得尷尬。

富士電視台新劇《鐵帽》由《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》町田啓太及乃木坂46前主將白石麻衣主演。講述陷入人生低谷的青年，投考陸上自衛隊後，受同袍影響而改變人生的成長故事。《鐵帽》本月6日首播，收視7.6%，成績不過不失，較上檔《難破MG5》首集6.6%為佳。

《鐵帽》最大賣點是與日本防衛省全面合作，不僅有現役自衛官參演，首集還出現軍方的坦克車及直升機，並在軍中實地取景，以提升自衛隊形象；情形有點像當年湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲》，也是跟軍方合作，《壯》片賣座，有報道稱吸引不少人入伍。

不過安倍晉三遇襲事件後，網民即憂心《鐵帽》下周能否如期播出。日媒報道引述富士電視台方面消息稱，《鐵帽》內容絕對沒有問題，海上與陸上自衛隊不同，所以劇集不會停播，只是很難再標榜劇集與自衛隊合作這一賣點，相信會影響《鐵帽》今後的宣傳方針。

另外，有村架純及中村倫也主演的《石子與羽男：這種事能告嗎？》原定本月8日（周五）晚在TBS電視台首播，撞正安倍晉三遭槍擊的大新聞，電視台節目調動，因而延後一周播出，宣傳新劇的活動亦全部取消。另外，動畫《頂點》亦在社交平台宣布原定昨日播出的第2集取消，其後有網民發現，第2集劇情疑有關「暗殺總統計劃」，因內容太敏感，所以臨時抽起。

歌手發文悼念

另一方面，安倍晉三遇襲後，不少日本藝人發文悼念，包括歌手Miyavi、和田現子、相川七瀨及華原朋美等。據日媒報道，有藝人事務所在事發後叮囑旗下藝人避免在網上發文及留言，以免講多錯多，在此時刻觸動網民神經。

文：蘇珮欣