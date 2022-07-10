《雷神奇俠4》優先場收2億

【明報專訊】基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、妮坦莉寶雯（Natalie Portman）主演、《雷神奇俠3：諸神黃昏》泰卡韋迪迪（Taika Waititi）執導的《雷神奇俠4：愛與雷霆》，上周四（7日）在美國上映優先場，收2900萬美元（約2億港元），另外周五單日海外收4860萬美元，業內人士估計，《雷神4》美國開畫日可收約7000萬美元，首周末有機會衝上1.3億至1.4億美元，且看能否刷新疫後美國最高首周末紀錄。同屬Marvel出品的《奇異博士2：失控多元宇宙》今年5月初在美國上映，首周末收1.87億美元，成為2020年疫後當地最佳首周末成績第2位。冠軍《蜘蛛俠：不戰無歸》2.6億美元的紀錄較難打破，至於第3至5位分別是首周末收1.45億美元的《侏羅紀世界：統治霸權》、1.34億美元《蝙蝠俠》及1.26億美元《壯志凌雲：獨行俠》。

另外，《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪據報是搖滾樂隊Guns N'Roses的粉絲，所以片中用了多首他們的歌曲，包括在預告片已出現過的《Sweet Child O' Mine》，以及《Welcome To The Jungle》、《Paradise City》與《November Rain》等，電影原聲大碟可說是導演的「自肥計劃」。