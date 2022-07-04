先睹《I SWIM》頭5集 谷德昭期待睇電影版

【明報專訊】ViuTV新劇《I SWIM》今晚（11日）首播，身兼監製及導演的馮志強率領演員呂爵安、王智德、邱士縉、魏浚笙與吳海昕接受谷德昭（阿谷）主持的《爆谷一周》訪問。阿谷在社交平台分享訪問感受，提到為了訪問前一晚叫馮志強讓他看《I SWIM》頭5集，本打算看一兩集做功課，但劇集追看性強，最後他看到半夜4點，睇足5集，並稱要是有齊10集，相信他會煲至大結局。

阿谷欣賞馮志強的計劃，先製作劇集，獲觀眾喜愛與支持，然後將終極大結局或番外篇搬上大銀幕，似乎是非常合理而且符合經濟效益的做法，也可能是未來的趨勢。阿谷又大談何謂做好演員本分，便是熟讀劇本、了解人物角色、keep住身心在良好狀態、有紀律、肯畀力，能做到以上各點已經好難得。他聽到幾名《I SWIM》演員在拍攝時間以外，積極抽時間操水健身，務求更好睇、更有信心、更有說服力，確是感動。阿谷說：「好唔好睇可能要睇咗先知，但背後是否有態度、有付出、有信心，看海報、劇照及製作特輯、花絮便大約感受到。」並期待看最後5集，更八卦想知若拍電影版，故事又怎樣發展。

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