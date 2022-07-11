樣子甜美被視姚焯菲接班人 任暟晴唔認靚向前輩學習

【明報專訊】無綫昨日於銅鑼灣舉行《聲夢傳奇2》粉絲見面會，20名晉級第二階段比賽的學員現身，本周「學員人氣榜」三甲任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）及組合XiX，即席獻唱答謝粉絲支持，13歲Sabrina上台唱了幾句遇上音響故障，有豐富演出經驗的她表現淡定。

Sabrina獲選「人氣榜」第2位，表示在台上獻唱時沒有音樂並不緊張，一心想唱好歌，落台才感到緊張。對於被睇好奪冠，她說：「知自己唱歌方面有很多不足，可以更加好，好開心有人鍾意聽我唱歌，不知能否成為冠軍，比賽有很多變數，會努力做得更好。」

Jasmine表示成為「人氣榜」之冠有點出乎意料，因節目初期沒什麼曝光機會，沒想過這麼多人留意她唱歌，有點感動。被指樣子甜美貌似游嘉欣，可當姚焯菲接班人，Jasmine不敢稱是對方接班人，並說：「佢係前輩，經驗多過我，唱歌好過我又靚過我，我要向佢學習。讚我唱歌好，開心過讚我靚。」

XiX稱估不到能持續躋身「人氣榜」，對於有郭偉亮（Eric Kwok）撐腰，她們表示很喜歡Eric Sir，稱對方偏心得來對她們也有要求。

記者：林祖傑