【開箱】《青春舞動吧》 與自己戀愛 男孩成長記

【明報專訊】近年影視串流平台崛起，3年前開始更進入百花齊放時代，在奧斯卡頒獎禮提名名單，一直是先行者Netflix天下，直到今年，AppleTV+遲來先上岸，憑改編法國片《閃亮的歌聲》的《心之旋律》，捧走最佳電影殊榮。後者是去年初AppleTV+以破紀錄的2500萬美元在專門表揚獨立製作的辛丹斯電影節購入，今年該平台再次在辛丹斯蒐購心頭好，結果以1500萬美元拿下《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演並贏得戲劇組觀眾獎的《青春舞動吧》（Cha Cha Real Smooth），上月17日在AppleTV+上架。

25歲主角兼任編導監製

《青春舞動吧》講述Andrew大學畢業，女友Maya透過國際交流計劃到巴塞隆拿升學，他因為沒考上而且又缺錢而未能跟隨，於是回到新澤西州小鎮跟繼父Greg、母親Lisa及弟弟David同住，並在快餐店打工掙錢，目標是能得到非牟利機構聘請。陪13歲弟弟David出席同學成人禮派對期間，邂逅單親媽媽Domino及其患有自閉症的女兒Lola，憑親和力和幽默感，Andrew不但令害怕社交的Lola首次到舞池，給Domino留下深刻印象，一眾家長並邀請Andrew擔任其餘成人禮派對主持，掙外快之餘，也令Andrew增加跟Domino母女的接觸機會，並戀上對方。

此片由年僅25歲的谷巴里夫（Cooper Raiff）自編自導自演及監製，而且只是其第2部劇情長片。他的前作《Shithouse》，同樣包辦台前幕後多個崗位，講述大學新生面臨的情感疑惑及困境，本是放在YouTube頻道的50分鐘短片，及後發展成片長近百分鐘的電影，而且只花了1.5萬美元（約11.7萬港元）拍攝，最終在美國SXSW電影節贏得劇情片評審團大獎，也讓他成為圈中的矚目新導演；同時直接讓他第2部執導電影《青春舞動吧》受惠，吸引了狄高達莊遜演出及監製外，《小三大聯盟》李絲莉雯（Leslie Mann）、《不得鳥小姐》奧迪雅路殊（Odeya Rush）等較知名的演員亦參與演出。

《青春舞動吧》在爛番茄影評網站受到影評人青睞，佔八成以上好評，觀衆評價卻只是剛剛及格。事實上，觀衆可能覺得《青》片平淡如水，或過於側重二十出頭青年的多愁善感，活在自己的幻想氣泡裏，總是愛上年長10年以上的女人，而且不斷碰壁。Andrew聲稱要儲錢到巴塞隆拿找女友Maya，卻又輕易被狄高達莊遜飾演的Domino吸引。向急着嘗試初吻的弟弟David教路，原來只是信口開河，當他感情受挫，David徹夜等待「指引」，換來是晦氣冷言，都是不成熟的表現。到片尾Domino拒愛，一再點醒他，20來歲理應享受青春，而不是輕言承諾。Domino潛台辭是自己年輕懷孕，女兒還是自閉兒，10多年來的黃金歲月都在照顧她，怎可能有個理想未婚夫，還移情毫不成熟的男孩？

自閉症演員參與

此片劇本不錯，谷巴里夫對少年和女人都洋溢暖意，不管是李絲莉雯飾演的Andrew媽媽Lisa，患有躁鬱症，換過幾個男伴，卻始終悉心關懷兒子。片中亮點跟《心之旋律》一樣，都來自身有殘疾的角色，扮演Lola的雲妮莎保加特（Vanessa Burghardt）現實中也有自閉症狀，據報她甚至跟谷巴里夫一起潤色Lola這角色。片中的重要戲劇轉折也來自Lola，譬如她拒絕與人溝通，害怕跳舞，Andrew有本事引領她落舞池。Lola只關心飼養的倉鼠，愛蒐集各種製薯蓉工具及玩扭計骰。臨睡前抓背的親密舉動，只許母親Domino執行，最後Andrew這保母卻打破藩籬，獲得對方信任。Lola在派對被同學欺凌，Andrew勇於出頭外，David也見義勇為，寧可錯過初吻的機會。有些電影只着重微小之處，《青春舞動吧》是其中之一，Domino小產後出席派對下體流血，弄髒了晚裝，躲在女廁不知如何是好，把Lola遺留在外，Andrew於是想辦法讓Lola、David也參與「營救」行動，成就全片窩心的一幕。