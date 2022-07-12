《回歸光影頌》收視不及前檔《尚食》 《黑金風暴》增8萬觀衆

【明報專訊】無綫（TVB）昨日公布7月4日至10日三台的一周直播收視；TVB的8點半檔《尚食》播畢，由《回歸光影頌》接棒，周一至周五共5個單元，以龔嘉欣與姜大衛主演的《究竟天有幾高》平均17.3收視，成績最好，每一收視點64,970人數計算，約112萬觀衆；其餘《母親的乒乓球》及《我的驕傲》收視分別為16.2和15.9，《神奇的燈泡》與《曙光》則同樣15點，5日平均收視點15.88，比之前一星期內地劇《尚食》結局周平均19.3為低。另外，9點半檔高海寧主演的《童時愛上你》，比首周14.5點收視微跌0.5至14點。

《21克公寓》收視3.3開播新高

ViuTV與開電視8點半檔分別播韓劇《警察課程》和林峯主演的《黑金風暴》，兩劇俱有升幅，前者平均收視點3，升0.6；《黑》劇3.3，比之前一周更升了1.2，增加觀眾人數近8萬，亦是上月13日首播以來的最佳成績。開電視上周推出新資訊節目《一線搜查》，平均收視點2.7，觀眾人數近18萬。

ViuTV的9點半檔劇集《冥冥之中》上周結局篇，平均收視點2.9，觀眾人數近19萬，比之前一星期微升0.1。開電視同時段播出的《獅子山下的故事》，平均收視點2.6，比前一周亦升0.5。ViuTV於10點半播出的《21克公寓》，未知是否最後一集邀得陳敏兒母子受訪，上周平均收視3.3，升了0.5，亦是開播以來新高。

娛樂組