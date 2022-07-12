衛蘭獲湯令山贈新碟 鍾舒漫不再分享齋唱歌

【明報專訊】《衛蘭 BE STILL LIVE 2022演唱會》前晚舉行第二場，湯令山（Gareth.T）任嘉賓，衛蘭跟師弟合唱《心亂如麻》，並跟對方說：「多謝你唱我這首歌，好感動。我等同你合唱好耐喇，一直好欣賞你。」Gareth.T送上個人最新CD給師姐，封面寫上她跟妹妹Jill的名字，自爆只準備了一隻碟，要回公司攞多隻碟給她們。

Gareth.T獨唱時，跟觀眾打招呼，並問：「在座朋友，邊位係男朋友材料呀？有就舉手畀我睇？」他選了一個男觀眾，送上跟女友Moon Tang合製的「男朋友材料Tee」，他說：「今次係我第三次到紅館做嘉賓，唔知下次仲有咩機會同大家喺紅館見面，所以揀番一開始大家認識我的第一首歌《Boyfriend Material》，識唱同我一齊唱啦。」

首晚演唱會衛蘭跟胞妹衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺、Shimica與Reanne的表演，鍾舒漫以近10分鐘分享失聲經歷被嫌太長，似「騎劫」了演唱會，有網民留言向鍾舒漫反映，希望她上台發言時可以盡量精簡。鍾舒漫親自留言回覆：「收到，的確有點緊張和emotional，沒控制得好，相信今晚（前晚）會有改善，謝謝你。」前晚她們合唱時，鍾舒漫沒再分享失聲經歷。

演唱會完場觀眾不停安歌不肯離場，有歌迷預備了大字報點唱，衛蘭應歌迷要求唱了《在月台上等你》、《她整晚在寫信》及《就算世界無童話》。

娛樂組