基斯一家五口演《雷神奇俠4》 新片涉同性戀 內地7禁Marvel電影

【明報專訊】泰卡韋迪迪（Taika Waititi）執導、基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的Marvel超級英雄片《雷神奇俠4：愛與雷霆》上周在美國開畫，首周末3日票房收1.43億美元（約11.1億港元）符合預期，僅次於《奇異博士2：失控多元宇宙》及《侏羅紀世界：統治霸權》暫時成為今年第3高開畫電影。不過，由於《雷神奇俠4》出現同性戀角色，有傳因此遭內地禁映，自去年《黑寡婦》起，已連續7部Marvel電影不獲內地批文。

據美國綜藝網站The Hollywood Reporter引述內地業界人士指，由於《雷神奇俠4》涉及同性戀題材，疑觸犯內地條例，落得跟迪士尼旗下彼思動畫《光年正傳》早前遭禁映的相同下場。《雷神奇俠4》被外媒形容為Marvel電影史上最具LGBTQ色彩的作品，戲中導演泰卡韋迪迪為雷神好友兼外星人「強岳」配音，在片末「出櫃」宣布跟男友結婚；至於「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）亦以雙性戀自居，不時跟妮坦莉寶雯（Natalie Portman）扮演「女雷神」眉來眼去。

內地華語片《人生大事》續稱雄

自去年推出《黑寡婦》，內地先後禁止《永恆族》、《尚氣與十環幫傳奇》、《蜘蛛俠：不戰無歸》、《毒魔：血戰大屠殺》、《奇異博士2：失控多元宇宙》及《雷神奇俠4》合共7部Marvel電影上映，部分原因與同性戀角色有關，例如《雷神奇俠4》的強岳和《奇異博士2》的美國小姐，亦有像《永恆族》導演趙婷、《毒魔2》男星湯哈迪（Tom Hardy）和《尚氣》劉思慕等被指曾發表「反中」言論。

《雷神奇俠4》未能在內地公映，華語片一枝獨秀，截至昨日為止，劉江江執導、朱一龍主演的溫情片《人生大事》以2700萬人民幣穩佔內地單日票房冠軍，上映18日累收12.1億人民幣；緊隨其後的是韋家輝編導、劉青雲與蔡卓妍合演的警匪片《神探大戰》，昨日收2400萬人民幣排第2位，首周末開畫4日共收1.73億人民幣。反觀《雷神奇俠4》海外票房成績理想，全球47個國家及地區累收1.59億美元（約12.4億港元），其中香港上映5日進帳近2500萬元，韓國首周入場人次達176萬，日本亦登開畫冠軍。

「雷神」基斯漢斯禾夫早前出席新片首映禮時，事先張揚10歲女兒India客串一角，隨着《雷神奇俠4》上周開畫，謎底終於揭曉，原來她扮演反派「屠神者」戈爾（基斯頓比爾飾）的女兒Love，戈爾最後戰死沙場，臨終前向雷神託孤，片尾他帶着Love一起闖蕩宇宙，保護銀河和平，正是片名「愛與雷霆」的起源。

獲讚「廿四孝爸爸」

基斯曾向導演泰卡韋迪迪表示，如果能夠父女一起拍戲「感覺應該很美妙」，於是坐言起行，親自為女兒India拍片試鏡，最終贏得角色，基斯笑言愛女屬於本色演出，「反正她在家都是跟我鬥氣，正好跟Love一樣」。基斯頓比爾大讚基斯是「廿四孝爸爸」，每次India演出，他都在場為女兒打氣。

除此之外，基斯的8歲孖仔Tristan亦客串飾演雷神小時候，另一兒子Sasha則與泰卡韋迪迪、妮坦莉寶雯和基斯頓比爾的子女一同扮演聖域阿斯嘉的兒童，實行把拍戲變成親子活動，就連「雷神嫂」艾莎柏德琪（Elsa Pataky）亦不甘後人，在回憶片段中扮演基斯的外星人舊愛，名副其實全家總動員演出。