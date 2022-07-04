《I SWIM》首播 魏浚笙獲讚演出自然有喜感 被批咬字不清 呂爵安：多謝意見續改善

【明報專訊】呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、王智德（Alton）和邱士縉（Stanley）等合演ViuTV劇集《I SWIM》前晚首播，不少網民看完後批評Edan咬字不清，要追看字幕才知道他說什麼。Edan出道4年以來，一直被批咬字不清，他數月前直播時亦自爆因咬字問題，曾被經理人黃慧君（花姐）要求每天咬木塞讀報紙練習。Edan亦勇於接受網民批評，在社交平台回應，「多謝你們的意見，會繼續改善」。至於一向予人「花瓶」形象的Jeffrey成首集亮點，獲讚演出自然又有喜感，令人驚喜。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Edan在《I SWIM》一改戲路，收起誇張搞笑演技，飾演正經又好勝的C班泳隊隊長李馬榮。不少網民看完首集後，對Edan演出有讚也有彈。有網民表示很開心看到Edan演技的另一面，亦有人稱Edan咬字不清，要看字幕才知道他說什麼，並留言「唔睇字幕完全聽唔到」、「聽力測試」。

網民指不應盲撐 阻礙進步

有網民認為粉絲太過寵和捧偶像，「其實就係有呢啲盲撐嘅fans，粒星先會自滿唔進步，真心唔睇字幕八成都聽唔到你講乜，唔好喺自己個同溫層自己沾沾啦，咁樣點行演員嘅路？係，係好努力，冇人否認過，但做得唔好就係唔好 」。

Edan亦有留意網民留言，對於被批評咬字不清，以及粉絲盲撐及吹捧他，才令他沒有進步，Edan虛心受教及接受批評，他在社交平台寫道：「放心，我全部都睇到，多謝你們的意見，會繼續改善。」他自言對上一次電視演出是一年前《大叔的愛》裏飾演田一雄，這次李馬榮絕對稱得上是田田相反，很大挑戰，希望大家能看到他和李馬榮的成長。

分上下弦 Stanley：好現實

Edan早前跟Stanley、Alton一起受訪宣傳《I SWIM》，對於MIRROR成員被外間分為上下弦，他們明言隊友間無分上下，只要等機會來臨，相信將來一定會12子共同置身上弦之列。今次由上弦的Edan擔正，他認為只是當初好彩被選中演《大叔的愛》，才突然間有很多機會，「其實每一位也很有天賦，都是等待一個機會發光發亮讓大家認識，相信將來會有更多機會讓大家見到我們每人的不同面貌，我們12個是沒有分上下弦的！」

Stanley對此看得甚開，「好現實！我明的，有些成員揹得起票房，是很正常，所以我要做的就是繼續沉澱好演技，當有機會便立即可以把握，很慶幸公司一直給我機會演出」。Alton認為即使被指下弦，擁有的都很多，亦有很多機會，上下弦之說只是一個比較，「只要不將這個比較放在別人身上，永遠和自己去比，如果要和別人比較的話，就要比得遠一點，例如跟湯告魯斯比，所以要懂得不要擺錯自己的位置，擺錯就會不開心」。

Edan自爆第二輪試鏡獲選

Edan自爆原本也想不到可以演李馬榮一角，首輪試鏡後，導演似乎覺得他不適合，亦以為公司知道他熱愛籃球，會安排他在同期拍攝的《季前賽》演出，「劇組可能仍找不到適合的演員，便安排我再試鏡，才決定由我來演」。他坦言曾擔心沒時間操肌和練水會做得不好，但覺得機會來了就一定要去試，「如果驚做不好就不做，就什麼也不用做！亦沒可能保證自己會做得好，很慶幸接拍這角色，這次很不似我本人，零搞笑」。

Jeffrey自誇拍游水戲有天分

劇中演「余浪沖」的Jeffrey，獲讚演出有驚喜，是全體中最好、最自然，亦有喜感。Jeffrey昨日接受鄭裕玲（Do姐）電台節目訪問時表示很開心，以為自己得個樣，演技一直沒被肯定，今次觀眾覺得他演技好了，他很滿意，證明努力沒白費。Jeffrey透露前晚相約全體演員一起看首播，感覺好像睇住親生仔出世，很感動。他稱拍該劇最辛苦是操腹肌及無啖好食，又自誇拍游水戲很有天分，因他可以在水中擘大眼睛及做表情。問到會否期望開續集？Jeffrey說：「聽聞會有續集，但未知拍劇還是電影，如果開拍，最難是夾大家的檔期，但他們說會優先拍《I SWIM》續集。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com